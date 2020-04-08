В Украине за сутки обнаружено еще 206 больных коронавирусом, общее количество - 1668
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook, передает RegioNews.
За сутки было зафиксировано 206 новых случаев заболевания, умерли от коронавируса 7 человек, общее количество летальных случаев достигло 52.
35 пациентов выздоровели.
По состоянию на утро 8 апреля 2020 в Центр поступило 820 сообщений о подозрении на COVID-19.
Всего с начала 2020 года поступило 7205 сообщений о подозрении на COVID-19.
Статистика по областям выглядит следующим образом:
Винницкая область - 89 случаев;
Волынская область - 36 случаев;
Днепропетровская область - 41 случай;
Донецкая область - 11 случаев;
Житомирская область - 21 случай;
Закарпатская область - 43 случая;
Запорожская область - 45 случаев;
Ивано-Франковская область - 198 случаев;
Кировоградская область - 57 случаев;
Киев - 256 случаев;
Киевская область - 120 случаев;
Львовская область - 36 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Одесская область - 32 случая;
Полтавская область - 17 случаев;
Ровенская область - 44 случая;
Сумская область - 56 случаев;
Тернопольская область - 168 случаев;
Харьковская область - 5 случаев;
Херсонская область - 15 случаев;
Хмельницкая область - 15 случаев;
Черновицкая область - 273 случая;
Черкасская область - 80 случаев;
Черниговская область - 7 случаев.
Данные из временно оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО отсутствуют.
Исследование проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Читайте также: Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
Напомним, в МВД заявляли, что пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается между 15 и 25 апреля, поэтому карантин в стране может быть продлен до 15 мая.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус.
1 апреля Кабмин ввел более жесткие требования по карантину до 24 апреля на всей территории Украины, которые начали действовать с 6 апреля.
- 13:39 08 апреля Власти Киева передумали устанавливать "антикоронавирусные" камеры
- 13:27 08 апреля "Свиной" карантин: в Тульчинском лесу "по полной" гуляют дикие кабанчики
- 12:58 08 апреля Закарпатье: 43 больных, коронавирус подтвердили в 4 медиков
- 12:57 08 апреля Продавали гранатометы: в Виннице разоблачили группу торговцев оружием
- 12:41 08 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:37 08 апреля В Киеве уже 294 случая заболевания коронавирусом
- 12:41 08 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 16:43 04 апреля Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
- 12:00 03 апреля Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового
- 16:00 01 апреля Коронабизнес, или Кто получит медицинский бюджет Ровенщины?
- 09:39 03 апреля Все "слуги народа" вступились за Лероса
- 10:22 03 апреля Венедиктова преследует Лероса по указу Ермака - Рябошапка