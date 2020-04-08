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В Украине за сутки обнаружено еще 206 больных коронавирусом, общее количество - 1668
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08 апреля 2020, 09:32 30

В Украине за сутки обнаружено еще 206 больных коронавирусом, общее количество - 1668

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08 апреля 2020, 09:32 30
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По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
Фото: Минздрав
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook, передает RegioNews.

За сутки было зафиксировано 206 новых случаев заболевания, умерли от коронавируса 7 человек, общее количество летальных случаев достигло 52.

35 пациентов выздоровели.

По состоянию на утро 8 апреля 2020 в Центр поступило 820 сообщений о подозрении на COVID-19.

Всего с начала 2020 года поступило 7205 сообщений о подозрении на COVID-19.

Статистика по областям выглядит следующим образом:

Винницкая область - 89 случаев;
Волынская область - 36 случаев;
Днепропетровская область - 41 случай;
Донецкая область - 11 случаев;
Житомирская область - 21 случай;
Закарпатская область - 43 случая;
Запорожская область - 45 случаев;
Ивано-Франковская область - 198 случаев;
Кировоградская область - 57 случаев;
Киев - 256 случаев;
Киевская область - 120 случаев;
Львовская область - 36 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Одесская область - 32 случая;
Полтавская область - 17 случаев;
Ровенская область - 44 случая;
Сумская область - 56 случаев;
Тернопольская область - 168 случаев;
Харьковская область - 5 случаев;
Херсонская область - 15 случаев;
Хмельницкая область - 15 случаев;
Черновицкая область - 273 случая;
Черкасская область - 80 случаев;
Черниговская область - 7 случаев.

Данные из временно оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО отсутствуют.

Исследование проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

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Напомним, в МВД заявляли, что пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается между 15 и 25 апреля, поэтому карантин в стране может быть продлен до 15 мая.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус.

1 апреля Кабмин ввел более жесткие требования по карантину до 24 апреля на всей территории Украины, которые начали действовать с 6 апреля.


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