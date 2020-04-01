Пик эпидемии COVID-19 в Украине ожидается на Пасху - МВД
Как передает RegioNews, об этом сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.
Сравнивая динамику распространения заболевания в Испании, Геращенко говорит, что для Украины тяжелые времена еще впереди.
"28 февраля в Испании было выявлено всего лишь 33 инфицированных. А всего через 21 день среди инфицированных было уже 25 496 жертв вируса. В Украине на 21 марта было выявлено 47 заболевших, а уже через 11 дней - 669 инфицированных. Мы ожидаем пик эпидемии примерно на даты 15-25 апреля", - написал он.
Поэтому, по словам замглавы МВД, главная, а по сути единственная задача карантина - это остановить раскрутку эпидемии в геометрической прогрессии, когда каждый зараженный, перед установлением диагноза успевал заразить 3-4 других человека.
"Эпидемия останавливается лишь тогда, когда инфицированный, до момента выявления у него заболевания, по статистике, успевает заразить меньше одного человека", - пояснил он.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
Напомним, по состоянию на 1 апреля в Украине зафиксировали 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус.
25 марта Кабмин продлил карантин и ввел по всей Украине чрезвычайную ситуацию, а в Минздраве Украины создали штаб по противодействию распространению коронавируса.
31 марта Минздрав обновил алгоритмы оказания стационарного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
31 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что карантин в Украине может длиться минимум два месяца - до 12 мая.
- 16:17 01 апреля Прикарпатье: еще одна смерть в роддоме и 4 больных COVID-19 работников учреждения
- 16:00 01 апреля Коронабизнес, или Кто получит медицинский бюджет Ровенщины?
- 15:57 01 апреля "Пленки Ермака": к Леросу внезапно нагрянула СБУ
- 15:56 01 апреля В Крыму оккупанты закрыли Керченский мост, соединяющий полуостров с Россией
- 15:54 01 апреля Чиновника ровенского госгеокадастра нашли застреленным в собственной квартире
- 15:44 01 апреля Скороход заявила о наличии компромата на Андрея Ермака
- 09:40 01 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:09 31 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 10:00 26 марта Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
- 10:12 27 марта Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
- 14:00 25 марта Семейный бизнес Табаловых или кто еще зарабатывает на автовокзалах Кировоградщины
- 17:30 27 марта Мэр Винницы премировал себя и своих заместителей в разгаре "коронавірусного” сбора средств