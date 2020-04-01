Пик эпидемии COVID-19 в Украине ожидается на Пасху - МВД

Пик эпидемии коронавирусной инфекции в Украине ожидается между 15 и 25 апреля, из-за чего карантин в стране может быть продлен до 15 мая

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Пик эпидемии коронавирусной инфекции в Украине ожидается между 15 и 25 апреля, из-за чего карантин в стране может быть продлен до 15 мая

Как передает RegioNews, об этом сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Сравнивая динамику распространения заболевания в Испании, Геращенко говорит, что для Украины тяжелые времена еще впереди.

"28 февраля в Испании было выявлено всего лишь 33 инфицированных. А всего через 21 день среди инфицированных было уже 25 496 жертв вируса. В Украине на 21 марта было выявлено 47 заболевших, а уже через 11 дней - 669 инфицированных. Мы ожидаем пик эпидемии примерно на даты 15-25 апреля", - написал он.

Поэтому, по словам замглавы МВД, главная, а по сути единственная задача карантина - это остановить раскрутку эпидемии в геометрической прогрессии, когда каждый зараженный, перед установлением диагноза успевал заразить 3-4 других человека.

"Эпидемия останавливается лишь тогда, когда инфицированный, до момента выявления у него заболевания, по статистике, успевает заразить меньше одного человека", - пояснил он.

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Напомним, по состоянию на 1 апреля в Украине зафиксировали 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус.

25 марта Кабмин продлил карантин и ввел по всей Украине чрезвычайную ситуацию, а в Минздраве Украины создали штаб по противодействию распространению коронавируса.

31 марта Минздрав обновил алгоритмы оказания стационарного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

31 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что карантин в Украине может длиться минимум два месяца - до 12 мая.