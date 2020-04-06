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06 апреля 2020, 08:59 42

Сегодня начали действовать усиленные правила карантина: что нужно знать

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06 апреля 2020, 08:59 42
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С понедельника в Украине начинают действовать ужесточенные правила карантина, которые 2 апреля были введены постановлением Кабинета министров Украины №255
Фото: flickr
С понедельника в Украине начинают действовать ужесточенные правила карантина, которые 2 апреля были введены постановлением Кабинета министров Украины №255

Об этом сообщает RegioNews.

Усиленные меры безопасности введены в рамках борьбы с распространением коронавируса в Украине, они будут действовать до окончания карантина.

Отныне на улице запрещено находиться без документов, удостоверяющих личность, а также без средств индивидуальной защиты, "масочный режим" обязательный в общественных местах.

Запрещено находиться в общественных местах без маски или респиратора, а также посещать спортивные и детские площадки.

Кроме того, Правительство запретило передвигаться более чем двум лицам, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей.

Несовершеннолетние лица не могут находиться в общественных местах без сопровождения взрослых.

Запрещено посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны, домашних животных может выгуливать только один человек.

Гражданам запретили также проводить массовые мероприятия, в которых принимает участие более 10 человек, однако это не касается мер, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

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Напомним, с 6 апреля в Украине вводятся новые ограничения, чтобы обезопасить граждан от COVID-19.

По состоянию на 4 апреля в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 27 летальных, 22 пациентов выздоровели.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус. 1 апреля Кабмин ввел более жесткие требования в отношении карантина до 24 апреля на всей территории Украины.

2 апреля в Украине начал действовать единый государственный протокол лечения больных коронавирусом COVID-19.


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