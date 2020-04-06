Сегодня начали действовать усиленные правила карантина: что нужно знать
Об этом сообщает RegioNews.
Усиленные меры безопасности введены в рамках борьбы с распространением коронавируса в Украине, они будут действовать до окончания карантина.
Отныне на улице запрещено находиться без документов, удостоверяющих личность, а также без средств индивидуальной защиты, "масочный режим" обязательный в общественных местах.
Запрещено находиться в общественных местах без маски или респиратора, а также посещать спортивные и детские площадки.
Кроме того, Правительство запретило передвигаться более чем двум лицам, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей.
Несовершеннолетние лица не могут находиться в общественных местах без сопровождения взрослых.
Запрещено посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны, домашних животных может выгуливать только один человек.
Гражданам запретили также проводить массовые мероприятия, в которых принимает участие более 10 человек, однако это не касается мер, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Читайте также: Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
Напомним, с 6 апреля в Украине вводятся новые ограничения, чтобы обезопасить граждан от COVID-19.
По состоянию на 4 апреля в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 27 летальных, 22 пациентов выздоровели.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус. 1 апреля Кабмин ввел более жесткие требования в отношении карантина до 24 апреля на всей территории Украины.
2 апреля в Украине начал действовать единый государственный протокол лечения больных коронавирусом COVID-19.
- 10:45 06 апреля На блокпостах под Херсоном возникли пробки
- 10:40 06 апреля Первая смерть на Закарпатье: от COVID-19 умерла мать завотделом поликлиники
- 10:37 06 апреля На Ровенщине 17-летний подросток убил таксиста за 400 гривен и сжег его тело
- 10:12 06 апреля В Хмельницком уже три недели не могут получить из Китая тесты на COVID-19
- 09:38 06 апреля Пожар в Чернобыльской зоне: спасатели до сих пор тушат огонь
- 09:11 06 апреля Количество больных коронавирусом в Украине возросло до 1319
- 09:54 05 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:09 31 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 20:22 31 марта "Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
- 14:00 31 марта Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
- 16:43 04 апреля Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
- 16:00 01 апреля Коронабизнес, или Кто получит медицинский бюджет Ровенщины?