На подконтрольной Украине территории Донецкой области в городе Дружковка от COVID-19 умер первый больной

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На подконтрольной Украине территории Донецкой области в городе Дружковка от COVID-19 умер первый больной

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на сообщение председателя Донецкой ОГА Павла Кириленко на личной Facebook-странице.

"В Дружковке умер 84-летний мужчина, у которого наличие COVID-19 было подтверждено лабораторно. Сейчас проводится работа по выявлению круга его контактных лиц ", - сообщил глава ОГА.

По состоянию на 6 апреля в Донецкой области известно 9 случаев заболевания COVID-19.

Тем временем на территории Донецкой области, которую временно контролируют пророссийские боевики, 131 человека госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию. По состоянию на 6 апреля известно о 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. Это женщина и ее 3-летний ребенок из Макеевки.

Также атипичной пневмонией заболел 62-летний пенсионер. Так называемая "глава Минздрава” непризнанной "ДНР” Ольга Довгошапко в эфире одного из сепаратистских каналов сообщила, что мужчина начал чувствовать себя плохо 30 марта. Перед тем, 16 марта, ездил в подконтрольный Украине город Курахово, чтобы получить пенсию. Несмотря на то, что температура у пенсионера поднялась до 38 градусов, он продолжал ходить на работу. Врач, которого мужчина вызвал к себе домой, госпитализировала мужчину в местную больницу, где у него лабораторно подтвердили коронавирус. Только по предварительным подсчетам больной мог успеть заразить более 30 своих коллег.

Напомним, что по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.

Как писали RegioNews ранее, в Иршаве умерла 71-летняя женщина, у которой ранее был диагностирован коронавирус. На Закарпатье это первый случай смерти от атипичной пневмонии.