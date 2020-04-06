Коронавирус на Донетчине: сообщили о первой смерти
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на сообщение председателя Донецкой ОГА Павла Кириленко на личной Facebook-странице.
"В Дружковке умер 84-летний мужчина, у которого наличие COVID-19 было подтверждено лабораторно. Сейчас проводится работа по выявлению круга его контактных лиц ", - сообщил глава ОГА.
По состоянию на 6 апреля в Донецкой области известно 9 случаев заболевания COVID-19.
Тем временем на территории Донецкой области, которую временно контролируют пророссийские боевики, 131 человека госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию. По состоянию на 6 апреля известно о 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. Это женщина и ее 3-летний ребенок из Макеевки.
Также атипичной пневмонией заболел 62-летний пенсионер. Так называемая "глава Минздрава” непризнанной "ДНР” Ольга Довгошапко в эфире одного из сепаратистских каналов сообщила, что мужчина начал чувствовать себя плохо 30 марта. Перед тем, 16 марта, ездил в подконтрольный Украине город Курахово, чтобы получить пенсию. Несмотря на то, что температура у пенсионера поднялась до 38 градусов, он продолжал ходить на работу. Врач, которого мужчина вызвал к себе домой, госпитализировала мужчину в местную больницу, где у него лабораторно подтвердили коронавирус. Только по предварительным подсчетам больной мог успеть заразить более 30 своих коллег.
Напомним, что по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.
Как писали RegioNews ранее, в Иршаве умерла 71-летняя женщина, у которой ранее был диагностирован коронавирус. На Закарпатье это первый случай смерти от атипичной пневмонии.
- 15:57 06 апреля Коронавирус больше всех косит депутатов Медведчука
- 15:53 06 апреля Гео Лерос рассказал о допросе в СБУ
- 15:50 06 апреля В Крыму разыскивают участника незаконно формирования "Рубеж", который помогал захватывать штаб ВМС Украины
- 15:46 06 апреля В центре Николаева выстрелом в голову ранили известного криминального авторитета "Мультика"
- 15:40 06 апреля В Сумской области задержали военных контрабандистов
- 15:36 06 апреля "Сдать" своего, чтобы спасти всю систему: Лерос расскрыл новый план Ермака
- 11:03 06 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:09 31 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 16:43 04 апреля Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
- 20:22 31 марта "Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
- 14:00 31 марта Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
- 12:00 03 апреля Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового