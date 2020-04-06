08:59  06 апреля
Сегодня начали действовать усиленные правила карантина: что нужно знать
09:11  06 апреля
Количество больных коронавирусом в Украине возросло до 1319
11:57  06 апреля
Власть не планирует переносить местные выборы
UA | RU
UA | RU
Александра Василенко
журналист
06 апреля 2020, 12:03 2

Коронавирус на Донетчине: сообщили о первой смерти

Читайте також
українською мовою
06 апреля 2020, 12:03 2
Читайте також українською мовою
На подконтрольной Украине территории Донецкой области в городе Дружковка от COVID-19 умер первый больной
Фото: Pixabay
На подконтрольной Украине территории Донецкой области в городе Дружковка от COVID-19 умер первый больной

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на сообщение председателя Донецкой ОГА Павла Кириленко на личной Facebook-странице.

"В Дружковке умер 84-летний мужчина, у которого наличие COVID-19 было подтверждено лабораторно. Сейчас проводится работа по выявлению круга его контактных лиц ", - сообщил глава ОГА.

По состоянию на 6 апреля в Донецкой области известно 9 случаев заболевания COVID-19.

Тем временем на территории Донецкой области, которую временно контролируют пророссийские боевики, 131 человека госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию. По состоянию на 6 апреля известно о 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. Это женщина и ее 3-летний ребенок из Макеевки.

Также атипичной пневмонией заболел 62-летний пенсионер. Так называемая "глава Минздрава” непризнанной "ДНР” Ольга Довгошапко в эфире одного из сепаратистских каналов сообщила, что мужчина начал чувствовать себя плохо 30 марта. Перед тем, 16 марта, ездил в подконтрольный Украине город Курахово, чтобы получить пенсию. Несмотря на то, что температура у пенсионера поднялась до 38 градусов, он продолжал ходить на работу. Врач, которого мужчина вызвал к себе домой, госпитализировала мужчину в местную больницу, где у него лабораторно подтвердили коронавирус. Только по предварительным подсчетам больной мог успеть заразить более 30 своих коллег.

Напомним, что по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.

Как писали RegioNews ранее, в Иршаве умерла 71-летняя женщина, у которой ранее был диагностирован коронавирус. На Закарпатье это первый случай смерти от атипичной пневмонии.


коронавирус больные сводка смерти Донецкая область ДНР Донбасс
Тернопольская область: умер 57-летний священник, который был первым инфицированным COVID-19
06 апреля 2020, 11:25
Первая смерть на Закарпатье: от COVID-19 умерла мать завотделом поликлиники
06 апреля 2020, 10:40
В Крыму выявили два новых случая COVID-19
05 апреля 2020, 14:58
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
06 апреля 2020, 11:03
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
31 марта 2020, 12:09
Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
04 апреля 2020, 16:43
"Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
31 марта 2020, 20:22
Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
31 марта 2020, 14:00
Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового
03 апреля 2020, 12:00
Последние Популярные
Алёна Коханчук
Юрий Бутусов
Илия Куса
Все блоги »
Херсонское счастья: Дубинский, хайп и пиар
06 апреля 2020, 12:00
Биохимик Мирон Rogosinski: "Непрофессионализм власти погубит людей больше, чем коронавирус"
03 апреля 2020, 17:09
Все публикации »
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Все видео »
Ставницер Андрей
Куратор Одесской области по борьбе с COVID-19
Райкович Андрей
Городской голова Кропивницкого
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »