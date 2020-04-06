Количество больных коронавирусом в Украине возросло до 1319

По состоянию на 9 часов утра 6 апреля в Украине зафиксировали 1319 случаев заболевания коронавирусом COVID-19

Фото: Минздрав

По состоянию на 9 часов утра 6 апреля в Украине зафиксировали 1319 случаев заболевания коронавирусом COVID-19

Об этом передает RegioNews со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

Отмечается, что 28 пациентов выздоровели, всего от вируса умерли 38 человек.

За прошедшие сутки было зафиксировано 68 новых случаев заболевания.

Статистика по регионам выглядит следующим образом:

Винницкая область - 75 случаев;

Волынская область - 24 случая;

Днепропетровская область - 14 случаев;

Донецкая область - 9 случаев;

Житомирская область - 11 случаев;

Закарпатская область - 35 случаев;

Запорожская область - 41 случай;

Ивано-Франковская область - 116 случаев;

Кировоградская область - 41 случай;

Киев - 234 случая;

Киевская область - 91 случай;

Львовская область - 27 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Одесская область - 27 случаев;

Полтавская область - 11 случаев;

Ровенская область - 39 случаев;

Сумская область - 51 случай;

Тернопольская область - 160 случаев;

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 10 случаев;

Хмельницкая область - 10 случаев;

Черновицкая область - 220 случаев;

Черкасская область - 62 случая;

Черниговская область - 7 случаев.

Как отметили в Минздраве, данные с временно оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО отсутствуют.

"По состоянию на утро 6 апреля 2020 в Центр поступило 373 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 5864 сообщения о подозрении на COVID-19", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее в МВД заявляли, что пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается между 15 и 25 апреля, из-за чего карантин в стране может быть продлен до 15 мая

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля, но с 30 марта режим карантина стал жестче. В частности, стали более жесткие меры самоизоляции для украинцев, которые вернулись из-за границы, или контактировали с инфицированными на коронавирус. 1 апреля Кабмин ввел более жесткие требования в отношении карантина до 24 апреля на всей территории Украины.