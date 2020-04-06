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Власть не планирует переносить местные выборы
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06 апреля 2020, 11:57 18

Власть не планирует переносить местные выборы

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06 апреля 2020, 11:57 18
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В правящей фракции "Слуга народа" не видят причин для отмены или переноса местных выборов, которые должны состояться осенью 2020 года
Фото: flickr
В правящей фракции "Слуга народа" не видят причин для отмены или переноса местных выборов, которые должны состояться осенью 2020 года

Об этом изданию РБК-Украина сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает RegioNews.

По его словам, согласно украинскому законодательству, выборы намечены на 25 октября, карантин будет действовать до конца апреля, а о проведении выборов объявят в середине лета.

Корниенко добавил, что на проведение выборов хватит даже 1 миллиарда гривен вместо запланированных 2,155 миллиарда.

"Выборы можно провести, мы их не отменяем и не планируем отменять. Мы будем искать оптимальный вариант, как пойти навстречу правительству в тех суммах, которые он предлагает, и одновременно сохранить возможность провести выборы на качественном уровне", - сообщил Корниенко.

Он отметил, что "Слуга народа" кроме выдвижения новых кандидатов планирует поддерживать "опытных руководителей" на местах.

"Как видно по новому правительству - мы уже пересмотрели политику "только новых лиц". На местном уровне мы также будем сотрудничать с теми командами и депутатами, которые хорошо проявили себя. В частности - на низовом уровне", - сказал политик.

Также особое внимание в партии уделят действующим местным депутатам на низовом уровне.

Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.

Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.

31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".


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