В Черниговской области зафиксировали первый летальный случай от COVID-19
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение в Facebook главы Черниговской ОГА Андрея Прокопенко.
"К сожалению, сегодня от осложнений коронавируса умер житель Борзнянского района. Искренние соболезнования семье и близким", - пишет председатель.
К сожалению, сегодня от осложнений коронавирус умер житель Борзнянского района. Искренние соболезнования семье и близким.Опубликовано Андреем Прокопенко Воскресенье, 5 апреля 2020 г.
Вечером 3 апреля Прокопенко сообщил, что коронавирус подтвержден еще у двух человек, которые госпитализированы в инфекционное отделение Борзнянской ЦРБ.
В Борзнянском районе есть уже 6 случаев заболевания. 1 случай зафиксирован в Корюковском районе. В целом в области 7 подтвержденных случаев COVID-19.
Он также заверил, что Борзнянская ЦРБ имеет необходимое материально-техническое оснащение и кадровое обеспечение.
Заведение имеет 2-этажное отдельное инфекционное отделение, работают 2 врачи-инфекционисты, 4 терапевта, 1 педиатр и 2 анестезиолога. Отделение интенсивной терапии оснащено 5 аппаратами ИВЛ и 6 кислородными концентраторами. 1 аппарат ИВЛ и 1 кислородный концентратор в инфекционном отделении.
В Борзнянскую ЦРБ дополнительно направлены средства защиты и дезинфекции.
Напомним, село в Черниговской области признали очагом возгорания COVID-19. В селе Комаровка Борзнянского района установлен контрольно-пропускной пункт. Транзитное движение, как и выезд из села, прекращено.
В Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.
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