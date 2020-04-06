08:59  06 апреля
Сегодня начали действовать усиленные правила карантина: что нужно знать
09:11  06 апреля
Количество больных коронавирусом в Украине возросло до 1319
11:57  06 апреля
Власть не планирует переносить местные выборы
UA | RU
UA | RU
Ирина Федоляк
Журналист
06 апреля 2020, 11:50 12

В Черниговской области зафиксировали первый летальный случай от COVID-19

Читайте також
українською мовою
06 апреля 2020, 11:50 12
Читайте також українською мовою
Умер житель Борзнянского района
Фото иллюстративное
Умер житель Борзнянского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение в Facebook главы Черниговской ОГА Андрея Прокопенко.

"К сожалению, сегодня от осложнений коронавируса умер житель Борзнянского района. Искренние соболезнования семье и близким", - пишет председатель.

К сожалению, сегодня от осложнений коронавирус умер житель Борзнянского района. Искренние соболезнования семье и близким.

Опубликовано Андреем Прокопенко Воскресенье, 5 апреля 2020 г.

Вечером 3 апреля Прокопенко сообщил, что коронавирус подтвержден еще у двух человек, которые госпитализированы в инфекционное отделение Борзнянской ЦРБ.

В Борзнянском районе есть уже 6 случаев заболевания. 1 случай зафиксирован в Корюковском районе. В целом в области 7 подтвержденных случаев COVID-19.

Он также заверил, что Борзнянская ЦРБ имеет необходимое материально-техническое оснащение и кадровое обеспечение.

Заведение имеет 2-этажное отдельное инфекционное отделение, работают 2 врачи-инфекционисты, 4 терапевта, 1 педиатр и 2 анестезиолога. Отделение интенсивной терапии оснащено 5 аппаратами ИВЛ и 6 кислородными концентраторами. 1 аппарат ИВЛ и 1 кислородный концентратор в инфекционном отделении.

В Борзнянскую ЦРБ дополнительно направлены средства защиты и дезинфекции.

Напомним, село в Черниговской области признали очагом возгорания COVID-19. В селе Комаровка Борзнянского района установлен контрольно-пропускной пункт. Транзитное движение, как и выезд из села, прекращено.

В Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется).


коронавирус Черниговская область Чернигов смерть
Тернопольская область: умер 57-летний священник, который был первым инфицированным COVID-19
06 апреля 2020, 11:25
Первая смерть на Закарпатье: от COVID-19 умерла мать завотделом поликлиники
06 апреля 2020, 10:40
Буковина: у двух детей в реанимационном отделении подозревают COVID-19
05 апреля 2020, 17:59
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
06 апреля 2020, 11:03
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
31 марта 2020, 12:09
Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
04 апреля 2020, 16:43
"Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
31 марта 2020, 20:22
Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
31 марта 2020, 14:00
Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового
03 апреля 2020, 12:00
Последние Популярные
Алёна Коханчук
Юрий Бутусов
Илия Куса
Все блоги »
Херсонское счастья: Дубинский, хайп и пиар
06 апреля 2020, 12:00
Биохимик Мирон Rogosinski: "Непрофессионализм власти погубит людей больше, чем коронавирус"
03 апреля 2020, 17:09
Все публикации »
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Все видео »
Ставницер Андрей
Куратор Одесской области по борьбе с COVID-19
Райкович Андрей
Городской голова Кропивницкого
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »