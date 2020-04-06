В Черниговской области зафиксировали первый летальный случай от COVID-19

Умер житель Борзнянского района

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Умер житель Борзнянского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение в Facebook главы Черниговской ОГА Андрея Прокопенко.

"К сожалению, сегодня от осложнений коронавируса умер житель Борзнянского района. Искренние соболезнования семье и близким", - пишет председатель.

К сожалению, сегодня от осложнений коронавирус умер житель Борзнянского района. Искренние соболезнования семье и близким. Опубликовано Андреем Прокопенко Воскресенье, 5 апреля 2020 г.

Вечером 3 апреля Прокопенко сообщил, что коронавирус подтвержден еще у двух человек, которые госпитализированы в инфекционное отделение Борзнянской ЦРБ.

В Борзнянском районе есть уже 6 случаев заболевания. 1 случай зафиксирован в Корюковском районе. В целом в области 7 подтвержденных случаев COVID-19.

Он также заверил, что Борзнянская ЦРБ имеет необходимое материально-техническое оснащение и кадровое обеспечение.

Заведение имеет 2-этажное отдельное инфекционное отделение, работают 2 врачи-инфекционисты, 4 терапевта, 1 педиатр и 2 анестезиолога. Отделение интенсивной терапии оснащено 5 аппаратами ИВЛ и 6 кислородными концентраторами. 1 аппарат ИВЛ и 1 кислородный концентратор в инфекционном отделении.

В Борзнянскую ЦРБ дополнительно направлены средства защиты и дезинфекции.

Напомним, село в Черниговской области признали очагом возгорания COVID-19. В селе Комаровка Борзнянского района установлен контрольно-пропускной пункт. Транзитное движение, как и выезд из села, прекращено.

В Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.

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