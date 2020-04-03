Ермак возвращался из Минска частным самолетом Пинчука - "Схемы"
Об этом говорится в расследовании программы "Схемы", передает RegioNews.
Как сообщают журналисты, им удалось заснять пассажиров самолета OE-LEO Леонида Кучму и Андрея Ермака.
Именно на этом заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе был подписан скандальный документ о согласовании создания консультативного совета с представителями временно оккупированных территорий Украины (ОРДЛО).
Как узнали журналисты, самолетом, которым возвращался Ермак из Минска, пользуется Олигарх Виктор Пинчук и члены его семьи. Они также отмечают, что прилет пассажиров усиленно пытались скрыть от посторонних глаз.
Также журналисты зафиксировали, что Андрей Ермак покинул аэропорт на своем новом авто Mercedes S-класса, который он приобрел буквально перед вылетом в Минск на переговоры с Россией.
"Схемы" также спросили у Ермака, как так случилось, что он прилетел в Украину самолетом олигарха.
"Время окончания встречи не совпадало с графиком регулярных авиарейсов из Минска в Киев. Поэтому Леонид Кучма предложил полететь в Киев вместе с ним. Мне неизвестно, кто оплачивал перелет и кому именно принадлежит этот самолет", - сказал руководитель Офиса президента.
Как сообщает "Радио свобода" со ссылкой на юристку "Центра противодействия коррупции" Елену Щербань, в случае, если перелет самолетом олигарха стоил больше, чем один прожиточный минимум (2027 гривен), за это предусмотрена ответственность в рамках антикоррупционного законодательства.
Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави офісу президента Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади.
Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака. Журналіст Юрій Бутусов вважає, що за скандал з Єрмаком відповість Зеленський.
Також стало відомо, хто фігурує на записах розмов брата глави АП Андрія Єрмака. Також НАБУ і СБУ звинувачують в участі в скандалі з Єрмаком.
САП відкрила кримінальне провадження за зверненням Гео Лероса, а ДБР розслідує кримінальну справу за чотирма статтями и викликало Лероса на допит, який призначений на 3 квітня.
Президент Володимир Зеленський ще не вирішив, чи коментувати йому скандал з опублікованими відео. Сам Гео Лерос розповів, що скандальні відеозаписи він отримав безкоштовно 27 березня по пошті.
31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".
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