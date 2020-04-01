Мерседес Ермака: глава ОП не задекларировал продажу своего предыдущего авто

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак проговорился, что продал свой старый автомобиль перед покупкой элитного Mercedes-Benz S 350d за 3,2 миллиона гривен, однако в декларации записал, что машина находится в собственности совсем другого частного лица

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Руководитель Офиса президента Андрей Ермак проговорился, что продал свой старый автомобиль перед покупкой элитного Mercedes-Benz S 350d за 3,2 миллиона гривен, однако в декларации записал, что машина находится в собственности совсем другого частного лица

Об этом сообщает RegioNews.

Как известно, во время брифинга 31 марта, комментируя скандал с приобретением элитного автомобиля, Андрей Ермак заявил, что он продал свой старый автомобиль и купил новый автомобиль.

"Я давно планировал сменить автомобиль. Но к сожалению, сегодня я живу в таком темпе, что у меня нет времени на какие-то такие вещи, честно говоря, ни на семью, ни на себя. Поэтому я действительно продал свой старый автомобиль, купил новый автомобиль", - сказал во время брифинга Ермак.

По его словам, приобретение авто отражено в его декларации. То есть Ермак заявил, что у него был старый автомобиль, и он его продал.

В декларации о доходах, которую Ермак подал 21 февраля 2020 года в качестве кандидата на должность руководителя Офиса Президента Украины, он сообщил, что пользуется автомобилем Toyota Camry 2015 года выпуска, который находится в собственности у совсем другого гражданина Украины Ерошова Андрея Николаевича.

Однако во время брифинга он об этом не сообщил, а говорил о предыдущем автомобиле как о своей собственности, которую он продал.

Действительно, в декларации о доходах, поданной 20 марта 2020 года, указана покупка автомобиля Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 выпуска, а Toyota Camry с новой декларации исчезла.

Однако продажу своего старого автомобиля, о котором он говорил на брифинге и получение дохода от этой операции, Ермак в декларации не указал.

Вся эта информация может свидетельствовать о том, что автомобиль Toyota Camry действительно принадлежал Ермаку, однако был оформлен на другое лицо, и во время брифинга Ермак проговорился и сказал правду.

Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.

Позже Гео Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака. Журналист Юрий Бутусов считает, что за скандал с Ермаком ответит Зеленский.

Позже стало известно, кто фигурирует на записях разговоров брата главы АП Андрея Ермака. Также НАБУ и СБУ обвиняют в участии в скандале с Ермаком.

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по обращению народного депутата Гео Лероса.

30 марта стало известно, что ГБР по факту распространения видео с братом руководителя Офиса президента Андрея Ермака расследует уголовное дело по четырем статьям, а Гео Лероса вызвали на допрос в ГБР.

Президент Владимир Зеленский еще не решил, комментировать ли ему скандал с опубликованными видео. Сам Гео Лерос рассказал, что скандальные видеозаписи он получил бесплатно 27 марта по почте.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал докаументы, в которых брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис рекомендует назначить Купчака в государственное предприятие "Энергоатом".