На Днепропетровщине мужчина насмерть забил лежачую мать

Фото: Национальная полиция

Трагедия произошла в Каменском. Мужчина поссорился с матерью и забил ее до смерти

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 43-летний мужчина поругался с 67-летней мамой. Женщина из-за состояния здоровья была лежащей, и осталась без помощи, когда ее сын во время ссоры нанес ей многочисленные удары. От полученных травм женщина скончалась.

"Следователи отделения полиции № 3 Каменского районного управления полиции мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшей)", - говорят в полиции.

Напомним, в Киеве военный в СЗЧ во время ссоры на детской площадке убил мужчину. После совершенного злоумышленник скрывался по разным адресам, арендуя квартиры посуточно.