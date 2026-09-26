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26 сентября 2026, 19:40

На Днепропетровщине мужчина насмерть забил лежачую мать

26 сентября 2026, 19:40
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Фото: Национальная полиция
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Трагедия произошла в Каменском. Мужчина поссорился с матерью и забил ее до смерти

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 43-летний мужчина поругался с 67-летней мамой. Женщина из-за состояния здоровья была лежащей, и осталась без помощи, когда ее сын во время ссоры нанес ей многочисленные удары. От полученных травм женщина скончалась.

"Следователи отделения полиции № 3 Каменского районного управления полиции мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшей)", - говорят в полиции.

Напомним, в Киеве военный в СЗЧ во время ссоры на детской площадке убил мужчину. После совершенного злоумышленник скрывался по разным адресам, арендуя квартиры посуточно.

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