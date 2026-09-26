Россияне в Киеве атаковали дата-центр и провайдер

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Россияне атаковали повторно Protasov Business Park. В компаниях уже сообщают о повреждении техники

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Известно, что в результате вражеской атаки пострадала инфраструктура дата-центра Cosmonova. Поэтому в работе сервисов возникли проблемы. Повреждена опорная сеть.

В провайдере "Коло. ТВ" также сообщили о третьей атаке на оборудование. В настоящее время специалисты работают над восстановлением сети. Это может занять несколько часов.

Напомним, также ночью россияне атаковали столицу. Один из дронов упал на территории торгового центра.