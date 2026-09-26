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26 сентября 2026, 19:55

В Житомире россияне атаковали завод Kromberg & Schubert

26 сентября 2026, 19:55
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Фото из открытых источников
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Второй раз за неделю россияне атаковали завод Kromberg & Schubert. Первый удар был 22 сентября, а 26 сентября – враг снова атаковал предприятие

Об этом сообщает Forbes, передает RegioNews.

26 сентября россияне атаковали завод Kromberg & Schubert. Масштаб повреждений пока не сообщается. Предварительно никто из людей не пострадал.

Следует отметить, что после первой атаки, которая произошла еще в начале августа, привела к остановке производства. Тогда временно предприятие прекращало работу из-за повреждений техники.

Kromberg & Schubert – немецкий производитель автомобильных комплектующих. Компания имеет более 40 производственных площадок в разных странах и более 50 000 сотрудников. Kromberg & Schubert Житомир – предприятие со 100% немецкими инвестициями, на заводе работает около 3500 человек.

Напомним, ранее в результате вражеской атаки пострадала инфраструктура дата-центра Cosmonova. Поэтому в работе сервисов возникли проблемы. Повреждена опорная сеть.

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