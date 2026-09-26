Враг ударил по Днепропетровщине: погибла 17-летняя девушка
Российские оккупанты днем 26 сентября атаковали Днепропетровскую область. В результате удара погибли люди
Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА, передает RegioNews.
В результате атаки россиян на Синельниковщине погибли два человека: 59-летняя женщина и 17-летняя девушка.
Также еще двое местных жителей получили ранения. Среди них – мальчик 6 лет. Медики оказывают помощь.
Напомним, также днем 26 сентября россияне атаковали управляемыми авиабомбами центральную часть Сум. В результате удара погибли два человека , среди пострадавших - 11-месячный ребенок.
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