На Житомирщине столкнулись 2 грузовика и 2 иномарки: среди пострадавших есть дети

Фото: ГСЧС

Авария произошла вблизи поселка Березовка Житомирского района с участием двух грузовиков и двух легковушек. Специалисты будут устанавливать причину

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Спасатели деблокировали зажатого водителя одной из легковушек и передали его медикам. Всего в ДТП пострадали шесть человек. Среди них трое детей. Всех госпитализировали.

Напомним, что в Тернополе суд избрал меру пресечения 21-летнему водителю Porsche Cayenne, который, по данным следствия, вызвал ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину взяли под стражу без права внесения залога.