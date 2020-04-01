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01 апреля 2020, 09:38 47

"Слуга народа" Лада Булах поддержала Гео Лероса и призвала отстранить Ермака

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01 апреля 2020, 09:38 47
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Народный депутат 9 созыва от фракции "Слуга народа" Лада Булах выступила в защиту своего коллеги Гео Лероса, который опубликовал видеозаписи с доказательствами торговли государственными должностями братом главы Офиса президента Андрея Ермака
Фото: Facebook
Народный депутат 9 созыва от фракции "Слуга народа" Лада Булах выступила в защиту своего коллеги Гео Лероса, который опубликовал видеозаписи с доказательствами торговли государственными должностями братом главы Офиса президента Андрея Ермака

Об этом она сообщила в Facebook, передает RegioNews.

"Я хочу написать о том, что происходит с нами, властью, о битве Давида с Голиафом - битву между Андреем Ермаком и Гео Леросом", - отметила она.

По ее словам, коррупция одинаково убивает общество и блокирует его развитие, и поэтому борьба с ней является ключевым приоритетом для президента и народных депутатов.

Лада Булах призвала президента Зеленского прокомментировать этот инцидент и продемонстрировать позицию лидера, который не терпит никаких проявлений коррупции в своей команде.

"Президент должен быть проактивный и инициировать расследование этих возможно доказательств коррупции. Оставаться беспристрастным ко всем ее участникам независимо от товарищеских связей, версии о влиянии олигархов и существующих мифов о личной мести", - считает она.

Также она назвала уголовные дела против Гео Лероса вымышленными и добавила, что они должны быть остановлены.

"Дело об этих видео, на которых мы видим "собеседования" на государственные должности надо расследовать быстро и беспристрастно. До окончания этих дел глава ОПГ Андрей Ермак должен пойти минимум в отпуск или должен быть отстранен временно на время следствия", - добавила депутат.

По ее мнению, народные депутаты не должны это все замалчивать, даже если их за выражение позиции будут обвинять в государственной измене.

Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.

Позже Гео Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака. Журналист Юрий Бутусов считает, что за скандал с Ермаком ответит Зеленский.

Позже стало известно, кто фигурирует на записях разговоров брата главы АП Андрея Ермака. Также НАБУ и СБУ обвиняют в участии в скандале с Ермаком.

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по обращению народного депутата Гео Лероса.

30 марта стало известно, что ГБР по факту распространения видео с братом руководителя Офиса президента Андрея Ермака расследует уголовное дело по четырем статьям, а Гео Лероса вызвали на допрос в ГБР.

Президент Владимир Зеленский еще не решил, комментировать ли ему скандал с опубликованными видео. Сам Гео Лерос рассказал, что скандальные видеозаписи он получил бесплатно 27 марта по почте.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал докаументы, в которых брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис рекомендует назначить Купчака в государственное предприятие "Энергоатом".


Владимир Зеленский Андрей Ермак Офис президента коррупция Гео Лерос
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