"Слуга народа" Лада Булах поддержала Гео Лероса и призвала отстранить Ермака
Об этом она сообщила в Facebook, передает RegioNews.
"Я хочу написать о том, что происходит с нами, властью, о битве Давида с Голиафом - битву между Андреем Ермаком и Гео Леросом", - отметила она.
По ее словам, коррупция одинаково убивает общество и блокирует его развитие, и поэтому борьба с ней является ключевым приоритетом для президента и народных депутатов.
Лада Булах призвала президента Зеленского прокомментировать этот инцидент и продемонстрировать позицию лидера, который не терпит никаких проявлений коррупции в своей команде.
"Президент должен быть проактивный и инициировать расследование этих возможно доказательств коррупции. Оставаться беспристрастным ко всем ее участникам независимо от товарищеских связей, версии о влиянии олигархов и существующих мифов о личной мести", - считает она.
Также она назвала уголовные дела против Гео Лероса вымышленными и добавила, что они должны быть остановлены.
"Дело об этих видео, на которых мы видим "собеседования" на государственные должности надо расследовать быстро и беспристрастно. До окончания этих дел глава ОПГ Андрей Ермак должен пойти минимум в отпуск или должен быть отстранен временно на время следствия", - добавила депутат.
По ее мнению, народные депутаты не должны это все замалчивать, даже если их за выражение позиции будут обвинять в государственной измене.
Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.
Позже Гео Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака. Журналист Юрий Бутусов считает, что за скандал с Ермаком ответит Зеленский.
Позже стало известно, кто фигурирует на записях разговоров брата главы АП Андрея Ермака. Также НАБУ и СБУ обвиняют в участии в скандале с Ермаком.
Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по обращению народного депутата Гео Лероса.
30 марта стало известно, что ГБР по факту распространения видео с братом руководителя Офиса президента Андрея Ермака расследует уголовное дело по четырем статьям, а Гео Лероса вызвали на допрос в ГБР.
Президент Владимир Зеленский еще не решил, комментировать ли ему скандал с опубликованными видео. Сам Гео Лерос рассказал, что скандальные видеозаписи он получил бесплатно 27 марта по почте.
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал докаументы, в которых брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис рекомендует назначить Купчака в государственное предприятие "Энергоатом".
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