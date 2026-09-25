Почему мы проиграли битву в воздухе?.. А мы ее именно проиграли на данном этапе, это надо признать, сделать работу над ошибками и принять правильные решения, потому что цена ошибок слишком высока – уничтожено уже половину складов, сотни заправок, торговые центры и промышленные предприятия – только за последние 2 месяца с начала «реактивного террора» 20 процентов!

Почему мы проиграли битву в воздухе?.. А мы ее именно проиграли на данном этапе, это надо признать, сделать работу над ошибками и принять правильные решения, потому что цена ошибок слишком высока – уничтожено уже половину складов, сотни заправок, торговые центры и промышленные предприятия – только за последние 2 месяца с начала «реактивного террора» 20 процентов!

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Первое – много говорилось о баллистике, а страдаем мы больше от реактивных дронов. Вывод – вся государственная машина, включая аналитиков ГУР, СВР, МО, Кабмина, Офиса президента, аппаратом СНБО не увидела и не спрогнозировала угрозу, или не смогла донести свои выводы до президента – потому что он принимает решения, или президент не прислушался. В любом случае это приговор системе.

Второе – в самой "системе" вы днем с огнем не найдете людей с профильным техническим образованием в сфере ПВО, ракетостроения, радиолокации, систем автоматизированного наведения и других дисциплин. Ни одного профессионального электронщика, математика, физика – хотя бы с честной и интересной кандидатской диссертацией – одни "эффективные менеджеры", незаменимые "любые друзья", кинопродюсеры, гадалки, прокуроры-беглецы, "матери дронов" и просто "хорошие парни".

Посмотрите на тех, кто месяцами, годами не вылазил из телевизора, рассказывал обществу сплошную "пургу" о нашем "уникальном", "лучшем в мире" ПВО, которое якобы может защитить весь мир, и страны Персидского залива в частности, о мифическом "искусственном интеллекте" там, где обласканные государством "письюны" банально наводятся оператором, в то время как весь мир и наш враг делали и делают ставку на автоматические зенитно-ракетные комплексы.

Все эти шаманы, торговцы, волонтеры, берлинские и флеши – все, кто продавал и продает обществу воздух вместо безопасности, кто советовал и советует псевдотехнический бред таким же профанам во власти, которые принимают дилетантские решения, – все они должны понести ответственность, хотя бы признать свои ошибки и уйти. Но они не уйдут…

В 1986 году, когда я поступал в Киевское Высшее Военное Авиационное Инженерное Училище, нас было по меньшей мере 20 желающих на место, не считая золотых медалистов, победителей олимпиад и других льготных категорий; у нас до 40 процентов выпускников потом "шли в науку", становились известными разработчиками военной, авиационной, космической техники. Я сам уже на третьем курсе принимал активное участие в разработке головок самонаведения для ракет.

Сегодня ничего этого не нужно, нужны "простые решения" вроде "реактивных перехватчиков", которые никогда не смогут стать эффективным оружием против реактивных шахедов, потому что еще с 40-х годов прошлого века известно, что человек не может дистанционно адекватно управлять объектом на скорости больше 450 км/ч. Это физиологический фактор, это природа, поэтому скорость управляемых человеком ракет противотанковых комплексов всегда ограничивали. Но кому интересна физиология, когда можно быстро заработать денег на перехватчиках?..

Сэр Уинстон Черчилль не советовался с продюсерами и маркетологами, среди его советников были известные физики, математики, инженеры. В составе Вооруженных сил Британии действовал целый инженерный корпус, куда тщательно отбирались мобилизованные специалисты. Именно поэтому еще в начале войны Британия имела развитую сеть радиолокационных станций и станций звуковой разведки; в Британии был создан первый радиолокационный бомбовый прицел; глобальная система навигации в воздухе; первые зенитные снаряды с радиолокационным взрывателем; автоматизированные системы управления зенитным огнем. В Британии расшифровали код Энигмы и обосновали возможность создания атомной бомбы.

Однако у нас всю науку и инженерию заменяют менеджеры бетонной мебели и земельные спекулянты. Потому мы и в дерьме.