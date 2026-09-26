Ведущая Соломия Витвицкая родила первенца

Фото из открытых источников

Ведущая Саломея Витвицкая впервые стала мамой. Она показала первое фото с мужем и ребенком

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Украинская ведущая родила первенца 26 сентября. Раньше она очень ждала родов. Теперь у нее родился сын. Имя первенца Соломия Витвицкая не спешит называть, но уже показала новое семейное фото.

"26.09.26! Мы тебя очень ждали, сыночек", - говорит ведущая.

Напомним, ранее Саломея Витвицкая показывала, как они с мужем подготовили детскую комнату.