Ведущая Соломия Витвицкая родила первенца
Ведущая Саломея Витвицкая впервые стала мамой. Она показала первое фото с мужем и ребенком
Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.
Украинская ведущая родила первенца 26 сентября. Раньше она очень ждала родов. Теперь у нее родился сын. Имя первенца Соломия Витвицкая не спешит называть, но уже показала новое семейное фото.
"26.09.26! Мы тебя очень ждали, сыночек", - говорит ведущая.
Напомним, ранее Саломея Витвицкая показывала, как они с мужем подготовили детскую комнату.
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