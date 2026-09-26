Россияне ударили КАБами по Сумам: есть погибшие, среди раненых – 11-месячный ребенок

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Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает RegioNews.

Предварительно, россияне атаковали Сумы тремя управляемыми авиабомбами. В результате атаки погибли по меньшей мере два человека. Еще шесть жителей получили ранения. Среди пострадавших – 11-месячный ребенок: его госпитализировали медики.

Попадание произошло на двух локациях. Повреждено административное здание, многоэтажки, бездействующее кафе.

Напомним, также ночью россияне атаковали столицу. Один из дронов упал на территории торгового центра.