В Одессе россияне атаковали Эпицентр
Днем 26 сентября россияне ударили по Эпицентру в Одессе. В СМИ показали первые кадры
Об этом сообщает "Думская", передает RegioNews.
Около 15:00 Воздушные силы предупреждали о шахедах, летевших в сторону Одесской области. Впоследствии журналисты сообщали, что один из дронов летел в сторону 7-го километра. Позже в СМИ опубликовали первое видео из Эпицентра после обстрела.
Напомним, ранее в результате вражеской атаки пострадала инфраструктура дата-центра Cosmonova. Поэтому в работе сервисов возникли проблемы. Повреждена опорная сеть.
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