Ермак проигнорировал вопрос журналистов об отставке
Об этом в соцсетях сообщают журналисты-расследователи Кристина Бердинских и Данило Мокрик, передает RegioNews.
Как сообщила Кристина Бердинских, она спросила у Андрея Ермака, готов ли он уйти в отставку в случае, если будет подтверждена причастность его брата к торговле должностями.
Этот вопрос набрал сотни лайков, больше, чем все остальные, однако Ермак не стал на него отвечать.
Глава Офиса президента проигнорировал вопрос журналиста Данила Мокрика о том, какой была реакция президента на опубликованные видеозаписи с его братом.
"Вопрос набирает более 200 лайков. В результате все вопросы по записям прессекретарка сваливает в один, Ермак выдает общий гневный спич с обвинениями - и все. Расходимся", - пишет Мокрик.
Журналисты отмечают, что онлайн-брифинг Ермак использовал не для ответов на вопросы журналистов, а как трибуну для личного выступления.
"Офис президента два часа в Facebook собирал вопросы, получил 500 комментариев под постом, чтобы выбрать только четыре вопроса, на один из которых мы так и не услышали ответа. Считаю такой формат очень неудачным", - отметила Кристина Бердинских.
Она также опубликовала скриншот трансляции Ермака в Facebook, на которой видно, что ее также смотрит предыдущий глава Офиса Президента Андрей Богдан.
По мнению журналиста Владимира Петрова, брифинг Ермака для него станет не менее провальным, чем сама история с братом.
Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.
Позже Гео Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака. Журналист Юрий Бутусов считает, что за скандал с Ермаком ответит Зеленский.
Позже стало известно, кто фигурирует на записях разговоров брата главы АП Андрея Ермака. Также НАБУ и СБУ обвиняют в участии в скандале с Ермаком.
- 22:25 31 марта Торговля должностями в "Энергоатоме": Гео Лерос опубликовал новые документы
- 22:04 31 марта В Украине зафиксировано 645 случаев заболевания коронавирусом
- 21:34 31 марта Война на Донбассе: за сутки семь обстрелов, двое военных ранены
- 21:28 31 марта Ермак проигнорировал вопрос журналистов об отставке
- 20:22 31 марта "Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
- 19:35 31 марта Брата главы Офиса президента Андрея Ермака лишили должности
- 14:58 31 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:09 31 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 10:00 26 марта Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
- 10:12 27 марта Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
- 14:00 25 марта Семейный бизнес Табаловых или кто еще зарабатывает на автовокзалах Кировоградщины
- 17:30 27 марта Мэр Винницы премировал себя и своих заместителей в разгаре "коронавірусного” сбора средств