Ермак проигнорировал вопрос журналистов об отставке

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время онлайн-брифинга 31 марта проигнорировал целый ряд вопросов от журналистов, в том числе по поводу видеозаписей с его братом Денисом, а также вопрос об отставке

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время онлайн-брифинга 31 марта проигнорировал целый ряд вопросов от журналистов, в том числе по поводу видеозаписей с его братом Денисом, а также вопрос об отставке

Об этом в соцсетях сообщают журналисты-расследователи Кристина Бердинских и Данило Мокрик, передает RegioNews.

Как сообщила Кристина Бердинских, она спросила у Андрея Ермака, готов ли он уйти в отставку в случае, если будет подтверждена причастность его брата к торговле должностями.

Этот вопрос набрал сотни лайков, больше, чем все остальные, однако Ермак не стал на него отвечать.

Глава Офиса президента проигнорировал вопрос журналиста Данила Мокрика о том, какой была реакция президента на опубликованные видеозаписи с его братом.

"Вопрос набирает более 200 лайков. В результате все вопросы по записям прессекретарка сваливает в один, Ермак выдает общий гневный спич с обвинениями - и все. Расходимся", - пишет Мокрик.

Журналисты отмечают, что онлайн-брифинг Ермак использовал не для ответов на вопросы журналистов, а как трибуну для личного выступления.

"Офис президента два часа в Facebook собирал вопросы, получил 500 комментариев под постом, чтобы выбрать только четыре вопроса, на один из которых мы так и не услышали ответа. Считаю такой формат очень неудачным", - отметила Кристина Бердинских.

Она также опубликовала скриншот трансляции Ермака в Facebook, на которой видно, что ее также смотрит предыдущий глава Офиса Президента Андрей Богдан.

По мнению журналиста Владимира Петрова, брифинг Ермака для него станет не менее провальным, чем сама история с братом.

Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.

Позже Гео Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака. Журналист Юрий Бутусов считает, что за скандал с Ермаком ответит Зеленский.

Позже стало известно, кто фигурирует на записях разговоров брата главы АП Андрея Ермака. Также НАБУ и СБУ обвиняют в участии в скандале с Ермаком.