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Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн пояснил, что в настоящее время поставки топлива превышают потребление. По его мнению, небольшие запасы для генераторов, которые будут делать люди постепенно, не создадут проблем для рынка.

Эксперт вспомнил, что в прошлом году в Киевской области зимой потребление горючего выросло на 35%. Однако рынок смог удовлетворить этот спрос.

В то же время Сергей Куюн советует водителям иметь запас горючего на 2-3 недели. Это лучше сделать на случай, если из-за повреждения определенного маршрута поставщикам понадобится время для перестройки логистики.

"Для водителя, использующего до 100 литров горючего в месяц, это ориентировочно 50 – 70 литров. Именно для этого нужно к этому готовиться. Не будет этого – и слава Богу", – говорит Сергей Куюн.

Напомним, РФ в последнее время также бьет по складам и логистическим центрам. Это влияет на работу магазинов. В частности, на полках супермаркетов стало меньше товаров.