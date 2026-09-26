11:20  26 сентября
Россияне ударили по Запорожью: погибли две женщины, среди раненых – ребенок
12:30  26 сентября
Россияне в Киеве атаковали дата-центр и провайдер
15:30  26 сентября
Россияне ударили КАБами по Сумам: есть погибшие, среди раненых – 11-месячный ребенок
UA | RU
UA | RU
26 сентября 2026, 20:20

Будет ли в Украине дефицит топлива

26 сентября 2026, 20:20
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Россияне активно атакуют АЗС. Эксперты объяснили, произойдет ли дефицит горючего зимой

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн пояснил, что в настоящее время поставки топлива превышают потребление. По его мнению, небольшие запасы для генераторов, которые будут делать люди постепенно, не создадут проблем для рынка.

Эксперт вспомнил, что в прошлом году в Киевской области зимой потребление горючего выросло на 35%. Однако рынок смог удовлетворить этот спрос.

В то же время Сергей Куюн советует водителям иметь запас горючего на 2-3 недели. Это лучше сделать на случай, если из-за повреждения определенного маршрута поставщикам понадобится время для перестройки логистики.

"Для водителя, использующего до 100 литров горючего в месяц, это ориентировочно 50 – 70 литров. Именно для этого нужно к этому готовиться. Не будет этого – и слава Богу", – говорит Сергей Куюн.

Напомним, РФ в последнее время также бьет по складам и логистическим центрам. Это влияет на работу магазинов. В частности, на полках супермаркетов стало меньше товаров.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
экономика топливо бензин
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
Ведущая Соломия Витвицкая родила первенца
26 сентября 2026, 20:35
В Житомире россияне атаковали завод Kromberg & Schubert
26 сентября 2026, 19:55
На Днепропетровщине мужчина насмерть забил лежачую мать
26 сентября 2026, 19:40
В Одесской области мужчина напал на военного ТЦК: раненый является ветераном
26 сентября 2026, 19:20
У нас не то что мира в январе не будет, а даже дронов — Рада гуляет до 15 октября?
26 сентября 2026, 18:35
В Одессе россияне атаковали Эпицентр
26 сентября 2026, 18:10
На Житомирщине столкнулись 2 грузовика и 2 иномарки: среди пострадавших есть дети
26 сентября 2026, 17:20
Ряд украинских каналов остановили вещание из-за российских атак на дата-центры
26 сентября 2026, 16:55
Враг ударил по Днепропетровщине: погибла 17-летняя девушка
26 сентября 2026, 16:40
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Юрий Касьянов
Марина Данилюк-Ярмолаева
Остап Дроздов
Все блоги »