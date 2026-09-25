Топливный кризис и уничтоженные АЗС: кто заплатит и как действовали другие страны

Эксперты прямо предупреждают: убытки за уничтоженные АЗС лягут на плечи украинцев

Эксперты прямо предупреждают: убытки за уничтоженные АЗС лягут на плечи украинцев

Фото: Прокуратура Украины

Расходы на укрытия, уничтоженные резервуары и бензовозы будут закладывать в стоимость топлива.

По этой же логике все остальные убытки от "принуждения к миру" тоже заложат в ценообразование, и покрываться они будут за счет простых потребителей. Плюс: государство, в котором разворовывается треть ВВП, планирует еще больше повысить налоги. И еще больше повысит акциз назло собственным гражданам.

На этом фоне – сравнение: как действовали нормальные правительства нормальных стран во время топливного кризиса.

Как только подскочили цены на топливо и выросла инфляция – все цивилизованные страны, кроме нашей, оперативно снизили налоги, принудительно ограничили наценки и компенсировали населению и бизнесу расходы. Чтобы сбить цены на топливо, все страны временно снизили НДС, акцизы и топливные сборы.

12 стран на время топливного кризиса отменили энергетические и экологические налоги. Остальные – снизили налоги до минимума. Турция ввела плавающий акциз, при котором налог на бензин автоматически снижается в зависимости от колебаний мировых цен.

Большинство государств установили ценовые потолки на топливо и запретили маржу. Были введены субсидии, компенсация тарифов для населения и прямой контроль цен на электроэнергию.

Таиланд принудительно снизил цены на этапе нефтепереработки. 6 стран ввели специальные тарифы для малообеспеченных и сельских жителей.

Португалия выплачивала людям по 15 евро за один газовый баллон. Испания ввела прямые скидки на коммунальные услуги.

Британия оплачивала керосин для автономного отопления в домах, где нет газа. Швеция автоматически компенсировала счета за электроэнергию и газ через систему социального страхования.

Словакия предоставила субсидии 90% домохозяйств и запретила экспорт дизельного топлива на время кризиса. Филиппины напрямую предоставили субсидии водителям общественного транспорта. Литва снизила акциз на дизельное топливо для фермеров в 6 раз. Норвегия отменила налог на выбросы углерода.

Вот так в мире правительства заботятся о своих людях.