Ермак назвал совпадением покупку Мерседеса и начало пандемии
Об этом он рассказал во время брифинга 31 марта, передает RegioNews.
По словам Ермака, он давно планировал сменить автомобиль, так как живет в таком темпе, что ему не хватает времени "на какие-то такие вещи", а также ни на семью, ни на себя.
"Поэтому я действительно продал свой старый автомобиль, купил новый автомобиль, и это совпало с событиями в нашей стране", - сказал Ермак.
По его словам, приобретение авто отражено в его декларации.
Покупку элитного авто за более чем 3 миллиона гривен Ермак оправдывает тем, что он отказался от служебного авто и от государственной охраны.
По мнению Ермака, он "почти первый руководитель" Офиса Президента, у которого нет государственной охраны, а поэтому он считает себя честным человеком.
Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.
Позже Гео Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака. Журналист Юрий Бутусов считает, что за скандал с Ермаком ответит Зеленский.
Позже стало известно, кто фигурирует на записях разговоров брата главы АП Андрея Ермака. Также НАБУ и СБУ обвиняют в участии в скандале с Ермаком.
Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по обращению народного депутата Гео Лероса.
30 марта стало известно, что ГБР по факту распространения видео с братом руководителя Офиса президента Андрея Ермака расследует уголовное дело по четырем статьям, а Гео Лероса вызвали на допрос в ГБР.
Президент Владимир Зеленский еще не решил, комментировать ли ему скандал с опубликованными видео. Сам Гео Лерос рассказал, что скандальные видеозаписи он получил бесплатно 27 марта по почте.
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