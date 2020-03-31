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31 марта 2020, 17:07 81

Ермак назвал совпадением покупку Мерседеса и начало пандемии

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31 марта 2020, 17:07 81
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Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак называет совпадением покупку элитного автомобиля Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC Лонг во время развертывания экономического кризиса и пандемии коронавируса
Фото: скриншот видео
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак называет совпадением покупку элитного автомобиля Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC Лонг во время развертывания экономического кризиса и пандемии коронавируса

Об этом он рассказал во время брифинга 31 марта, передает RegioNews.

По словам Ермака, он давно планировал сменить автомобиль, так как живет в таком темпе, что ему не хватает времени "на какие-то такие вещи", а также ни на семью, ни на себя.

"Поэтому я действительно продал свой старый автомобиль, купил новый автомобиль, и это совпало с событиями в нашей стране", - сказал Ермак.

По его словам, приобретение авто отражено в его декларации.

Покупку элитного авто за более чем 3 миллиона гривен Ермак оправдывает тем, что он отказался от служебного авто и от государственной охраны.

По мнению Ермака, он "почти первый руководитель" Офиса Президента, у которого нет государственной охраны, а поэтому он считает себя честным человеком.

Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы офиса президента Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти.

Позже Гео Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака. Журналист Юрий Бутусов считает, что за скандал с Ермаком ответит Зеленский.

Позже стало известно, кто фигурирует на записях разговоров брата главы АП Андрея Ермака. Также НАБУ и СБУ обвиняют в участии в скандале с Ермаком.

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по обращению народного депутата Гео Лероса.

30 марта стало известно, что ГБР по факту распространения видео с братом руководителя Офиса президента Андрея Ермака расследует уголовное дело по четырем статьям, а Гео Лероса вызвали на допрос в ГБР.

Президент Владимир Зеленский еще не решил, комментировать ли ему скандал с опубликованными видео. Сам Гео Лерос рассказал, что скандальные видеозаписи он получил бесплатно 27 марта по почте.


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