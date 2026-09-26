У нас не то что мира в январе не будет, а даже дронов — Рада гуляет до 15 октября?

Сначала ты обещаешь мир до конца года, потому что всего 10% осталось в соглашении. Затем вдруг говоришь, что Украина может столкнуться с трудностями в обеспечении дронами и ракетами для ВСУ в начале 2027 года, если не покроет дефицит оборонного бюджета осенью и декабре

Сначала ты обещаешь мир до конца года, потому что всего 10% осталось в соглашении. Затем вдруг говоришь, что Украина может столкнуться с трудностями в обеспечении дронами и ракетами для ВСУ в начале 2027 года, если не покроет дефицит оборонного бюджета осенью и декабре

Фото из открытых источников

И, наконец, жалуешься зарубежной журналистке, что боишься или будешь ходить свободно по улицам Киева после того, когда уже не будет ни регалий, ни президентской неприкосновенности.

Это все Зеленский и его коммуникация с народом.

Итак, еще в десятых числах сентября появилась информация, что Украина попросила союзников дополнительно профинансировать около $27 млрд. оборонных потребностей, однако в Европейском Союзе хотят сначала получить четкое объяснение, как сформировался дефицит и на что именно нужные средства.

Произошло это еще и в тот момент, когда НАБУ и САП сделали двойную распаковку коррупционного ОПГ на Банковой, а затем и в Генпрокуратуре, где мошенники распоясались уже насколько начали грабить европейских пенсионеров за "мими" и "лоро пьяная" музочкам из маршруток в академию.

Совершенно не секрет, что Россия планомерно уничтожает нашу металлургию и всячески создает проблемы аграрии — двум основным сферам, которые приносят нам живую валюту. И да, мы давно живем за деньги европейцев. Так что очень логично, что они все чаще спрашивают, насколько эффективно Украина тратит деньги и не завышает ли свои финансовые потребности?

Более того, когда была кратковременная стычка Зеленского и его бывшего министра Федорова, президент намекнул, что при предыдущем руководстве Министерства обороны были заранее потрачены деньги, запланированные на конец года. Бывший министр обороны Михаил Федоров отрицает это и утверждает, что из-за него дефицита такого масштаба не было. Но, наконец, возникла такая яма, что залезли даже в денежное довольствие.

Поэтому, когда Урсула фон дер Ляйен сначала довольно жестко говорит с Зеленским в Нью-Йорке, а потом пишет пост в соцсети Х, где прямо говорит, что цена 37 миллиардов евро — проголосованные реформы в Раде, это явный знак, что просто болтать и сваливать на непреодолимые обстоятельства из-за войны уже не получится.

Собственно, а почему после такого признания Зеленского, что у нас не то что мира в январе не будет, а даже дронов — Рада гуляет до 15 октября?

А потому, что нужно будет выбирать нового руководителя ОГП, но не такого, что будет крышивать мошенников и бежит в Вену за лекалами пионера этого крысиного лаза Фирташа. А потому что нужно будет делать что-то из ДБР, СБУ, Нацпола.

А так можно выйти и на самих себя и на какой-нибудь дроновый схематоз, где деньги взяли, а изделий или нет, или накрутили в десять раз, что глупая Урсула деньги не считает.

Но все же считает. И будучи женщиной из очень богатой и родовитой семьи, мы не видели ее на "Порше" и со цветами на Бали.