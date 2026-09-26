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Марина Данилюк-Ярмолаева Журналист info@regionews.ua
26 сентября 2026, 18:35

У нас не то что мира в январе не будет, а даже дронов — Рада гуляет до 15 октября?

26 сентября 2026, 18:35
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Сначала ты обещаешь мир до конца года, потому что всего 10% осталось в соглашении. Затем вдруг говоришь, что Украина может столкнуться с трудностями в обеспечении дронами и ракетами для ВСУ в начале 2027 года, если не покроет дефицит оборонного бюджета осенью и декабре
Сначала ты обещаешь мир до конца года, потому что всего 10% осталось в соглашении. Затем вдруг говоришь, что Украина может столкнуться с трудностями в обеспечении дронами и ракетами для ВСУ в начале 2027 года, если не покроет дефицит оборонного бюджета осенью и декабре
Фото из открытых источников
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И, наконец, жалуешься зарубежной журналистке, что боишься или будешь ходить свободно по улицам Киева после того, когда уже не будет ни регалий, ни президентской неприкосновенности.

Это все Зеленский и его коммуникация с народом.

Итак, еще в десятых числах сентября появилась информация, что Украина попросила союзников дополнительно профинансировать около $27 млрд. оборонных потребностей, однако в Европейском Союзе хотят сначала получить четкое объяснение, как сформировался дефицит и на что именно нужные средства.

Произошло это еще и в тот момент, когда НАБУ и САП сделали двойную распаковку коррупционного ОПГ на Банковой, а затем и в Генпрокуратуре, где мошенники распоясались уже насколько начали грабить европейских пенсионеров за "мими" и "лоро пьяная" музочкам из маршруток в академию.

Совершенно не секрет, что Россия планомерно уничтожает нашу металлургию и всячески создает проблемы аграрии — двум основным сферам, которые приносят нам живую валюту. И да, мы давно живем за деньги европейцев. Так что очень логично, что они все чаще спрашивают, насколько эффективно Украина тратит деньги и не завышает ли свои финансовые потребности?

Более того, когда была кратковременная стычка Зеленского и его бывшего министра Федорова, президент намекнул, что при предыдущем руководстве Министерства обороны были заранее потрачены деньги, запланированные на конец года. Бывший министр обороны Михаил Федоров отрицает это и утверждает, что из-за него дефицита такого масштаба не было. Но, наконец, возникла такая яма, что залезли даже в денежное довольствие.

Поэтому, когда Урсула фон дер Ляйен сначала довольно жестко говорит с Зеленским в Нью-Йорке, а потом пишет пост в соцсети Х, где прямо говорит, что цена 37 миллиардов евро — проголосованные реформы в Раде, это явный знак, что просто болтать и сваливать на непреодолимые обстоятельства из-за войны уже не получится.

Собственно, а почему после такого признания Зеленского, что у нас не то что мира в январе не будет, а даже дронов — Рада гуляет до 15 октября?

А потому, что нужно будет выбирать нового руководителя ОГП, но не такого, что будет крышивать мошенников и бежит в Вену за лекалами пионера этого крысиного лаза Фирташа. А потому что нужно будет делать что-то из ДБР, СБУ, Нацпола.

А так можно выйти и на самих себя и на какой-нибудь дроновый схематоз, где деньги взяли, а изделий или нет, или накрутили в десять раз, что глупая Урсула деньги не считает.

Но все же считает. И будучи женщиной из очень богатой и родовитой семьи, мы не видели ее на "Порше" и со цветами на Бали.

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Зеленский президент ЕС Михаил Федоров Верховная Рада
 
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