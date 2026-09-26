В Одесской области мужчина напал на военного ТЦК: раненый является ветераном

Фото из открытых источников

В Белгороде-Днестровском произошел инцидент с ТЦК. Человек ранил военного ножом

Об этом сообщает Одесский областной ТЦК, передает RegioNews.

По словам работников ТЦК, это произошло во время мер оповещения. Мужчина ранил ножом военного ТЦК, а после этого сразу скрылся. Военного отправили в больницу, где он получил помощь. Сейчас он находится под наблюдением медиков.

В ТЦК отметили, что раненый военный является ветераном боевых действий. После ранения на фронте его перевели в ТЦК.

Правоохранители ищут ранившего его мужчину.

Напомним, в Харькове мужчина на остановке общественного транспорта напал на военных ТЦК. Это случилось, когда к нему подошли, чтобы проверить документы. Трое работников получили резаные раны – ладони, щеки, виски, ключицы. Инцидент зафиксировала камера уличного наблюдения.