Россияне ударили по Запорожью: погибли две женщины, среди раненых – ребенок

Фото: Национальная полиция

Утром 26 сентября оккупанты атаковали Запорожье. Дроны попали вблизи объектов инфраструктуры и в жилом секторе

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

Один из дронов попал в жилой дом. Под завалами оказались люди. К сожалению, две женщины 42 и 61 года погибли. Ранения получили 4-летний мальчик и 45-летний мужчина. Их госпитализировали медики.

Также шокированы пять многоэтажек и нежилые здания.

Напомним, также ночью россияне атаковали столицу. Один из дронов упал на территории торгового центра.