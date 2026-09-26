Ряд украинских каналов остановили вещание из-за российских атак на дата-центры
Русские активно атакуют-дата центры. В частности, после обстрелов 26 сентября ряд каналов в Украине вынуждены были прекратить вещание.
Об этом сообщает "Радио Свобода", передает RegioNews.
О перебоях, в частности, сообщал канал "Армия TV", принадлежащий Министерству обороны Украины.
Также телеканал "Мы-Украина+" тоже временно остановил вещание. Представители канала объяснили, что это последствия удара по инфраструктуре телекоммуникационного оператора Cosmonova.
Кроме того, в "Суспільному" сообщили, что на сайте не работает часть видеоплееров.
Напомним, ранее в результате вражеской атаки пострадала инфраструктура дата-центра Cosmonova. Поэтому в работе сервисов возникли проблемы. Повреждена опорная сеть.
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