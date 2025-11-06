Фото: Нацполиция

34-летний житель Харьковщины разработал схему побега за границу. Он договорился с неизвестным сообщником, и они нашли одессита, который хотел бежать за границу

Об этом сообщает полиция Одесской области, передает RegioNews.

Свои услуги делец оценил в 8 тысяч долларов. Злоумышленник на своем авто приехал в Одессу, где встретился с "клиентом". Тогда он повез его в один из приграничных населенных пунктов Подольского района. Пассажир оплатил первые 1000 долларов водителя. Затем "турист" должен был пешком пересечь границу в обход пограничных нарядов, после чего полностью рассчитаться за "услуги".

Правоохранители задержали перевозчика, изъяли у него полученные незаконным способом деньги, транспортное средство, мобильные телефоны с информацией, представляющей интерес для следствия.

"Суд избрал правонарушителю меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 тыс. 240 грн, которым последний не воспользовался", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Прикарпатье разоблачили адвоката, который во время консультации убедил клиента воспользоваться незаконной схемой получения отсрочки от мобилизации. Он предложил оформить фиктивное попечительство над лицом по инвалидности. В разговорах с женой клиента он просил 7 тысяч долларов за свои услуги.