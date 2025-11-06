19:59  06 ноября
В результате атаки на Днепр повреждена многоэтажка, есть пострадавшие
17:15  06 ноября
В Киевской области суд оправдал российского оккупанта, которого обвиняли в мародерстве
16:22  06 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
06 ноября 2025, 18:45

"Билет" за 8 тысяч долларов: в Одесской области разоблачили дельца, разработавшего схему "бегства" для ухилянцев

06 ноября 2025, 18:45
Фото: Нацполиция
34-летний житель Харьковщины разработал схему побега за границу. Он договорился с неизвестным сообщником, и они нашли одессита, который хотел бежать за границу

Об этом сообщает полиция Одесской области, передает RegioNews.

Свои услуги делец оценил в 8 тысяч долларов. Злоумышленник на своем авто приехал в Одессу, где встретился с "клиентом". Тогда он повез его в один из приграничных населенных пунктов Подольского района. Пассажир оплатил первые 1000 долларов водителя. Затем "турист" должен был пешком пересечь границу в обход пограничных нарядов, после чего полностью рассчитаться за "услуги".

Правоохранители задержали перевозчика, изъяли у него полученные незаконным способом деньги, транспортное средство, мобильные телефоны с информацией, представляющей интерес для следствия.

"Суд избрал правонарушителю меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 тыс. 240 грн, которым последний не воспользовался", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Прикарпатье разоблачили адвоката, который во время консультации убедил клиента воспользоваться незаконной схемой получения отсрочки от мобилизации. Он предложил оформить фиктивное попечительство над лицом по инвалидности. В разговорах с женой клиента он просил 7 тысяч долларов за свои услуги.

В Киеве делец искал клиентов для побега за границу за 20 тысяч долларов
05 ноября 2025, 14:55
В Одессе турецкий предприниматель подделывал одежду известных марок в Украине: что решил суд
05 ноября 2025, 14:15
В Тернопольской области водитель предлагал полицейским 20 000 грн, чтобы избежать ответственности за нетрезвое вождение
05 ноября 2025, 12:44
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Зеленский подписал указ о праздновании дня Десантно-штурмовых войск
06 ноября 2025, 20:33
Когда, наконец, наступит ответственность?
06 ноября 2025, 20:19
В результате атаки на Днепр повреждена многоэтажка, есть пострадавшие
06 ноября 2025, 19:59
"Я не из тех, кто будет молчать": Оля Полякова не планирует сдаваться с вопросом Евровидения
06 ноября 2025, 19:50
В Херсоне российский дрон атаковал маршрутку: ранены три человека, среди них ребенок
06 ноября 2025, 19:32
Отключение электроэнергии по Украине: в Укрэнерго предупредили о графиках на 7 ноября
06 ноября 2025, 19:15
Стало известно, сколько украинцев смогут получить "зимнюю тысячу"
06 ноября 2025, 18:39
Россия близка к крупнейшему достижению за два года - захват Покровска, - WSJ
06 ноября 2025, 18:36
На Днепропетровщине раздались взрывы после массированной атаки дронов
06 ноября 2025, 17:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
