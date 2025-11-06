16:22  06 листопада
Завтра в Україні без опадів і до +16
12:40  06 листопада
На Волині чоловік влаштував нарко-бізнес через Telegram
09:52  06 листопада
На Прикарпатті автівка вилетіла у кювет та перекинулася: водійка загинула
06 листопада 2025, 18:45

"Квиток" за 8 тисяч доларів: на Одещині викрили ділка, який розробив схему "втечі" для ухилянтів

06 листопада 2025, 18:45
Фото: Нацполіція
34-річний житель Харківщини розробив схему для втечі за кордон. Він домовився з невідомим спільником, і вони знайшли одесита, який хотів втекти за кордон

Про це повідомляє поліція Одеської області, передає RegioNews.

Свої послуги ділок оцінив у 8 тисяч доларів. Зловмисник на своєму авто приїхав до Одеси, де зустрівся з "клієнтом". Тоді він повіз його до одного з прикордонних населених пунктів Подільського району. Пасажир сплатив перші 1 000 доларів водію. Потім "турист" повинен був пішки перетнути кордон в обхід прикордонних нарядів, після чого повністю розрахуватися за "послуги".

Правоохоронці затримали перевізника, вилучили в нього отримані в незаконний спосіб гроші, транспортний засіб, мобільні телефони з інформацією, що становить інтерес для слідства.

"Суд обрав правопорушнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 242 тис. 240 грн, яким останній не скористався", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті викрили адвоката, який під час консультації переконав клієнта скористатись незаконною схемою отримання відстрочки від мобілізації. Він запропонував оформити фіктивне опікунство над особою з інвалідності. У розмовах з дружиною "клієнта" він просив 7 тисяч доларів за свої послуги.

