В Одессе турецкий предприниматель подделывал одежду известных марок в Украине: что решил суд
Одесский суд признал виновным 44-летнего гражданина Турции, организовавшего масштабное незаконное производство одежды под брендами мировых компаний. По решению суда, мужчине назначен штраф
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области установили, что подозреваемый обустроил цех на территории Украины, где шили одежду и наносили логотипы более 10-ти известных торговых марок без разрешений.
Произведенную продукцию продавали как в розницу, так и оптовыми партиями через Интернет и рынки по всей стране, нанося значительный ущерб правообладателям.
Во время обысков правоохранители изъяли промышленное оборудование для шитья и нанесения логотипов, включая линию для цветных клише, термопресс, швейный станок с монитором управления, сушилку и нож для ткани.
Также изъяли ткань в рулонах, нити, одежду с поддельными логотипами, лекала, термобирки и документы, подтверждающие незаконную деятельность.
Общая ориентировочная стоимость изъятой продукции и оборудования превышает 1,8 млн. гривен. На основании собранных улик суд признал иностранца виновным в нарушении законодательства о защите торговых марок и наложил штраф.
Напомним, правоохранители обнаружили масштабное производство товаров из низкокачественного сырья на территории Киевской, Херсонской и Николаевской областей. Подозреваемые фасовали продукцию в упаковку, максимально похожие на бренды Nestle, Мивина, Jacobs, Торчин и другие и продавали ее как оригинал.