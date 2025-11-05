Фото: БЭБ

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области установили, что подозреваемый обустроил цех на территории Украины, где шили одежду и наносили логотипы более 10-ти известных торговых марок без разрешений.

Произведенную продукцию продавали как в розницу, так и оптовыми партиями через Интернет и рынки по всей стране, нанося значительный ущерб правообладателям.

Во время обысков правоохранители изъяли промышленное оборудование для шитья и нанесения логотипов, включая линию для цветных клише, термопресс, швейный станок с монитором управления, сушилку и нож для ткани.

Также изъяли ткань в рулонах, нити, одежду с поддельными логотипами, лекала, термобирки и документы, подтверждающие незаконную деятельность.

Общая ориентировочная стоимость изъятой продукции и оборудования превышает 1,8 млн. гривен. На основании собранных улик суд признал иностранца виновным в нарушении законодательства о защите торговых марок и наложил штраф.

Напомним, правоохранители обнаружили масштабное производство товаров из низкокачественного сырья на территории Киевской, Херсонской и Николаевской областей. Подозреваемые фасовали продукцию в упаковку, максимально похожие на бренды Nestle, Мивина, Jacobs, Торчин и другие и продавали ее как оригинал.