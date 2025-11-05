13:13  05 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
12:47  05 ноября
В Винницкой области микроавтобус столкнулся с легковушкой: погибла женщина
11:55  05 ноября
Во Львовской области учитель организовал бизнес на путешествиях для ухилянцев
UA | RU
UA | RU
05 ноября 2025, 14:15

В Одессе турецкий предприниматель подделывал одежду известных марок в Украине: что решил суд

05 ноября 2025, 14:15
Читайте також українською мовою
Фото: БЭБ
Читайте також
українською мовою

Одесский суд признал виновным 44-летнего гражданина Турции, организовавшего масштабное незаконное производство одежды под брендами мировых компаний. По решению суда, мужчине назначен штраф

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области установили, что подозреваемый обустроил цех на территории Украины, где шили одежду и наносили логотипы более 10-ти известных торговых марок без разрешений.

Произведенную продукцию продавали как в розницу, так и оптовыми партиями через Интернет и рынки по всей стране, нанося значительный ущерб правообладателям.

Во время обысков правоохранители изъяли промышленное оборудование для шитья и нанесения логотипов, включая линию для цветных клише, термопресс, швейный станок с монитором управления, сушилку и нож для ткани.

Также изъяли ткань в рулонах, нити, одежду с поддельными логотипами, лекала, термобирки и документы, подтверждающие незаконную деятельность.

Общая ориентировочная стоимость изъятой продукции и оборудования превышает 1,8 млн. гривен. На основании собранных улик суд признал иностранца виновным в нарушении законодательства о защите торговых марок и наложил штраф.

Напомним, правоохранители обнаружили масштабное производство товаров из низкокачественного сырья на территории Киевской, Херсонской и Николаевской областей. Подозреваемые фасовали продукцию в упаковку, максимально похожие на бренды Nestle, Мивина, Jacobs, Торчин и другие и продавали ее как оригинал.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесса подделка бренды одежда Турция производство суд
Присваивали квартиры одиноких умерших: на Черниговщине разоблачили группу "черных риэлторов"
05 ноября 2025, 13:32
Во Львовской области учитель организовал бизнес на путешествиях для ухилянцев
05 ноября 2025, 11:55
На Харьковщине будут судить бывших правоохранителей за госизмену и сотрудничество с оккупантами
05 ноября 2025, 11:26
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
В Киевской области женщина оставила без присмотра 4 животных – они погибли: что грозит владелице
05 ноября 2025, 14:44
Пять авто, квадрокоптер и $8000 с человека: разоблачена организованная банда переправителей через реку Тиса
05 ноября 2025, 14:36
В Краматорске россияне обстреляли спасательную часть
05 ноября 2025, 14:35
Украинский бизнес на встрече с МВФ призвал отменить программу кэшбек
05 ноября 2025, 14:23
Вражеский шпион под прикрытием: СБУ задержала агента ФСБ, корректировавшего удары по Краматорску
05 ноября 2025, 14:06
В Киеве мужчина плевал женщинам с детьми в лицо и таскал за волосы: теперь его отправили за решетку
05 ноября 2025, 13:45
На Волыни водитель влетел в дорожный отбойник
05 ноября 2025, 13:37
Присваивали квартиры одиноких умерших: на Черниговщине разоблачили группу "черных риэлторов"
05 ноября 2025, 13:32
Завтра в Украине без осадков и до +16
05 ноября 2025, 13:13
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »