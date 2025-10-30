17:43  30 октября
Россияне атаковали телебашню в центре Чернигова
17:35  30 октября
На Полтавщине в ТЦК произошла стрельба, есть раненые
17:27  30 октября
В Киеве на почте взорвалась посылка
30 октября 2025, 18:55

На Прикарпатье адвокат "продавал" инвалидность уклонистам и возможность служить в тылу

30 октября 2025, 18:55
Фото: Нацполиция
В Прикарпатье задержали мужчину, который организовал схему уклонения от мобилизации. Теперь ему грозит заключение

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

35-летний адвокат из Прикарпатья во время консультации убедил клиента воспользоваться незаконной схемой получения отсрочки от мобилизации. Он предложил оформить фиктивное попечительство над лицом по инвалидности. Однако после оформления документов мужчину все равно мобилизовали.

При этом адвокат продолжил общаться с женой "клиента" и обещал за 7 тысяч долларов перевести ее мужа на службу в тылу. Задержан злоумышленник, когда он получал часть денег.

"Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совмещенное с требованием такой выгоды). Санкция статьи предусматривает наказание в виде восьми месяцев" полиции.

Напомним, недавно правоохранители разоблачили шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали восьмерых организаторов. По данным следствия, за деньги от 5 до 20 тысяч долларов дельцы оформляли фиктивные документы во избежание призыва, или переправляли уклонистов за границу вне пунктов пропуска.

уклонение от мобилизации полиция Ивано-Франковская область
