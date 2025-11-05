15:38  05 ноября
За скандального эксвоенкома из Одесщины внесли более 100 миллионов залога
13:13  05 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
11:55  05 ноября
Во Львовской области учитель организовал бизнес на путешествиях для ухилянцев
UA | RU
UA | RU
05 ноября 2025, 14:55

В Киеве делец искал клиентов для побега за границу за 20 тысяч долларов

05 ноября 2025, 14:55
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Житель Киева организовал схему для побега военнообязанных за границу. На этом он надеялся заработать по 20 тысяч долларов с каждого клиента.

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

В Киеве мужчина решил заработать на тех, кто хочет бежать за границу. Он искал "клиентов" среди знакомых мужчин призывного возраста. По его плану, переправка должна была происходить из Киева в Закарпатскую область, после чего – пешком через границу со Словацкой Республикой в обход пунктов пропуска.

С каждого клиента он надеялся заработать 20 тысяч долларов. Однако во время встречи, где он получил эту сумму, он был задержан.

Напомним, ранее судили учителя из Львовской области. Он организовал схему для незаконного пересечения границы. По его словам, помощь ему предложил пограничник, которого он встретил на отдыхе.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
пересечение границы уклонение от мобилизации Киев
В Киеве работники ТЦК "мобилизовали" учителя физкультуры прямо на уроке
05 ноября 2025, 12:59
Полковник Минобороны переправлял уклонистов в Молдову: цена вопроса – 7,5 тысячи евро
04 ноября 2025, 21:20
В Полтавской области "бизнесвумен" продавала военному справку за 6 тысяч долларов
04 ноября 2025, 18:15
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Северная Корея перекинула в РФ новый военный контингент: более 10 тыс. на территории страны
05 ноября 2025, 17:25
В Тернопольской области расследуют загадочную смерть 48-летнего мужчины
05 ноября 2025, 17:12
В Киеве автобус на скорости врезался в столб и снес его: пострадали не менее 5 человек
05 ноября 2025, 17:04
Во Львовской области контрабандисты с помощью дрона пытались отправить за границу почти 3 тысячи пачек сигарет
05 ноября 2025, 16:52
Звезда Голливуда Анджелина Джоли приехала в Херсон с гуманитарной миссией
05 ноября 2025, 16:50
Два агента РФ получили 15 лет тюрьмы за поджоги железнодорожных объектов в Черкасской области
05 ноября 2025, 16:34
Харьковская ОВА приглашает бизнес на онлайн-встречу: обсудят экономические перспективы региона
05 ноября 2025, 16:17
"Если ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 не возобновят работу за три дня – Киеву грозит катастрофа" – директор ЦДЭ
05 ноября 2025, 16:04
Фейковые сайты онлайн-сервисов: украинцев предупредили о новой схеме шараев – как сохранить свои деньги
05 ноября 2025, 15:55
Не смогли оставить на улице: как харьковчане спасают животных во время войны
05 ноября 2025, 15:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »