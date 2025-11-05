Фото: Нацполиция

Житель Киева организовал схему для побега военнообязанных за границу. На этом он надеялся заработать по 20 тысяч долларов с каждого клиента.

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

В Киеве мужчина решил заработать на тех, кто хочет бежать за границу. Он искал "клиентов" среди знакомых мужчин призывного возраста. По его плану, переправка должна была происходить из Киева в Закарпатскую область, после чего – пешком через границу со Словацкой Республикой в обход пунктов пропуска.

С каждого клиента он надеялся заработать 20 тысяч долларов. Однако во время встречи, где он получил эту сумму, он был задержан.

Напомним, ранее судили учителя из Львовской области. Он организовал схему для незаконного пересечения границы. По его словам, помощь ему предложил пограничник, которого он встретил на отдыхе.