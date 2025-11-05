В Тернопольской области водитель предлагал полицейским 20 000 грн, чтобы избежать ответственности за нетрезвое вождение
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Во вторник, 4 ноября, около 20:00 в селе Синява правоохранители за нарушение ПДД остановили автомобиль Volkswagen Passat. Во время общения с водителем стражи порядка заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Проверка на алкотестере "Драгер" показала результат – 1,22 промилле. Нарушитель согласился пройти медицинское освидетельствование в ближайшем медучреждении, где факт опьянения также официально подтвердили врачи.
После этого во избежание ответственности водитель предложил полицейским неправомерную выгоду в размере 20 000 гривен. Его действия были зафиксированы нагрудной камерой.
Теперь мужчине придется отвечать перед законом и за нарушение ПДД и за попытку дачи взятки полицейским.
