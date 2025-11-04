16:25  04 ноября
В Тернопольской области мужчина подорвал себя гранатой
15:18  04 ноября
В Харькове таксиста оштрафовали на 5100 грн за отказ обслуживать на украинском языке
13:50  04 ноября
Завтра в Украине ожидается до +17 градусов, местами пройдут небольшие дожди
UA | RU
UA | RU
04 ноября 2025, 19:55

Смертельное ДТП в Одесской области: иномарка столкнулась с грузовиком, среди пострадавших дети

04 ноября 2025, 19:55
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Авария произошла 4 ноября на трассе Одесса – Рени, близ Татарбунара. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Одесской области, передает RegioNews.

Предварительно женщина за рулем Mitsubishi Lancer не справилась с управлением. Она выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с грузовиком Renault. В результате аварии женщина погибла на месте.

Кроме нее в салоне авто было двое мальчиков в возрасте 11 и 14 детей. Медики госпитализировали их. Водитель грузовика не пострадал: проверка также показала, что он был трезв.

"Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкое телесное повреждение.

Напомним, в Ивано-Франковской области 23-летний учитель устроил ДТП, находясь в нетрезвом состоянии. В результате аварии погибли 14-летний ученик и 21-летний пассажир.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП авария полиция
На Львовщине произошло смертельное ДТП с участием легковушки и грузовика
04 ноября 2025, 11:34
Во Львовской области трактор съехал в кювет и перевернулся: водитель погиб
04 ноября 2025, 09:56
На Закарпатье произошло масштабное ДТП с участием легкового авто и микроавтобуса: среди 5 пострадавших 9-летний ребенок
03 ноября 2025, 18:22
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Полковник Минобороны переправлял уклонистов в Молдову: цена вопроса – 7,5 тысячи евро
04 ноября 2025, 21:20
Отключение света 5 ноября: в Укрэнерго назвали графики
04 ноября 2025, 20:55
Просила о помощи и разозлила: на Днепропетровщине мужчина до смерти избил свою пожилую мать
04 ноября 2025, 20:40
РФ нанесла авиаудары по Днепропетровщине, есть погибшие
04 ноября 2025, 20:15
Стало известно, когда в Киеве откроют главную елку страны
04 ноября 2025, 19:55
Бойцы спецназа показали кадры боев в Покровске
04 ноября 2025, 19:43
Зеленский обвинил Орбана в поддержке Путина
04 ноября 2025, 19:31
Препятствование деятельности ВСУ: в Одессе женщину осудили из-за TikTok-видео
04 ноября 2025, 18:40
Украинские военные отбили более двух десятков вражеских атак на Покровском направлении
04 ноября 2025, 18:34
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Игорь Луценко
Вадим Денисенко
Валерий Пекар
Все блоги »