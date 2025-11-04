Смертельное ДТП в Одесской области: иномарка столкнулась с грузовиком, среди пострадавших дети

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Одесской области, передает RegioNews.

Предварительно женщина за рулем Mitsubishi Lancer не справилась с управлением. Она выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с грузовиком Renault. В результате аварии женщина погибла на месте.

Кроме нее в салоне авто было двое мальчиков в возрасте 11 и 14 детей. Медики госпитализировали их. Водитель грузовика не пострадал: проверка также показала, что он был трезв.

"Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкое телесное повреждение.

Напомним, в Ивано-Франковской области 23-летний учитель устроил ДТП, находясь в нетрезвом состоянии. В результате аварии погибли 14-летний ученик и 21-летний пассажир.