На Львовщине столкнулись легковушка и грузовик: есть погибший и пострадавший

На Львовщине произошло смертельное ДТП с участием легковушки и грузовика
ДТП произошло в понедельник, 3 ноября, около 16:05 в селе Стрелки Львовского района.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
На дороге столкнулись легковушка Chevrolet Volt и грузовик МАЗ под управлением 21-летнего львовянина.
Травмированного 47-летнего водителя легковушки и его 35-летнего пассажира – жителей Львова – госпитализировали. Водитель, несмотря на усилия медиков, скончался в больнице.
По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, днем 3 ноября во Львовской области водитель трактора DW244ATM не справился с управлением, съехал в кювет, где трактор перевернулся. От полученных травм 51-летний мужчина погиб на месте.
