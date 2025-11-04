На Львовщине столкнулись легковушка и грузовик: есть погибший и пострадавший

Фото: полиция

ДТП произошло в понедельник, 3 ноября, около 16:05 в селе Стрелки Львовского района.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На дороге столкнулись легковушка Chevrolet Volt и грузовик МАЗ под управлением 21-летнего львовянина.

Травмированного 47-летнего водителя легковушки и его 35-летнего пассажира – жителей Львова – госпитализировали. Водитель, несмотря на усилия медиков, скончался в больнице.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, днем 3 ноября во Львовской области водитель трактора DW244ATM не справился с управлением, съехал в кювет, где трактор перевернулся. От полученных травм 51-летний мужчина погиб на месте.