Фото: полиция

ДТП произошло 3 ноября около 14:30 в селе Тернавка Стрыйского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель трактора DW244ATM не справился с управлением, выехал за пределы грунтовой дороги и съехал в кювет, где трактор перевернулся.

От полученных в результате ДТП травм 51-летний тракторист погиб на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

