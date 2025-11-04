Смертельна ДТП на Одещині: іномарка зіткнулась з вантажівкою, серед постраждалих діти

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Одеської області, передає RegioNews.

Попередньо, жінка за кермом Mitsubishi Lancer не впоралась з керуванням. Вона виїхала на зустрічну смугу руху, де зіткнулась з вантажівкою Renault. Внаслідок аварії жінка загинула на місці.

Крім неї в салоні авто були двоє хлопчиків віком 11 та 14 дітей. Медики госпіталізували їх. Водій вантажівки не постраждав: перевірка також показала, що він був тверезий.

"Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області 23-річний вчитель влаштував ДТП перебуваючи в нетверезому стані. Унаслідок аварії загинули 14-річний учень і 21-річний пасажир.