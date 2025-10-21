19:59  21 октября
В Украину идет резкое потепление, уже завтра ожидается до +16
18:15  21 октября
Житель Полтавы "заминировал" Верховную Раду: что решил суд
17:22  21 октября
В Киеве больше всего штрафуют "уклонистов"
21 октября 2025, 20:55

На Прикарпатье нетрезвый учитель устроил смертельное ДТП

21 октября 2025, 20:55
фото: Офис генпрокурора
В Ивано-Франковской области 23-летний учитель устроил ДТП, находясь в нетрезвом состоянии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, 23-летний учитель изобразительного искусства одного из учебных заведений Надворнянского района, управляя автомобилем Hyundai Tucson в состоянии алкогольного опьянения (1,38% промилле), не справился с управлением, выехал за пределы дороги и столкнулся с бетонной опорой.

"В результате аварии погибли 14-летний ученик и 21-летний пассажир. Еще трое несовершеннолетних с травмами разной степени тяжести госпитализированы в Ивано-Франковскую областную детскую клиническую больницу, где им оказывают медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

Напомним, в Прикарпатье пьяный лесничий на Toyota врезался в Volkswagen. По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Лесничий объявил подозрение. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

