На Прикарпатье нетрезвый учитель устроил смертельное ДТП

фото: Офис генпрокурора

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, 23-летний учитель изобразительного искусства одного из учебных заведений Надворнянского района, управляя автомобилем Hyundai Tucson в состоянии алкогольного опьянения (1,38% промилле), не справился с управлением, выехал за пределы дороги и столкнулся с бетонной опорой.

"В результате аварии погибли 14-летний ученик и 21-летний пассажир. Еще трое несовершеннолетних с травмами разной степени тяжести госпитализированы в Ивано-Франковскую областную детскую клиническую больницу, где им оказывают медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

