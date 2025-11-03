16:48  03 ноября
Во Львове дотла сгорел трамвай: видео инцидента
14:09  03 ноября
Погода в Украине резко изменится
13:47  03 ноября
На Закарпатье в горах нашли тела двух туристов из Винницкой области
UA | RU
UA | RU
03 ноября 2025, 18:22

В Закарпатье произошло масштабное ДТП с участием легкового авто и микроавтобуса: среди 5 пострадавших 9-летний ребенок

03 ноября 2025, 18:22
Читайте також українською мовою
Фото: Facebook/103 Закарпатье - ЗЦЭМД МК
Читайте також
українською мовою

Пять человек пострадали в аварии на въезде в село Гать, среди них ребенок и водитель микроавтобуса

Об этом сообщает 103 Закарпатья – ЗЦЭМД МК, передает RegioNews.

Сегодня на въезде в село Гать произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. Инцидент произошел около 12:46, и на место происшествия выехали бригады экстренной медицинской помощи. Этот участок дороги уже неоднократно фигурировал в аварийных сводках, что делает его особенно опасным для водителей и пешеходов.

Авария произошла на въезде в село Гать

Медики провели осмотр и сортировку пострадавших, остановили критические кровотечения, ввели обезболивание и иммобилизовали травмы. К работе также присоединились другие экипажи, которые обеспечили оперативную помощь всем пострадавшим.

Семью из легкового авто – 41-летнего мужчину, 35-летнюю женщину и их 9-летнего ребенка – госпитализировали в Береговскую больницу. Состояние всех троих оценивают как стабильное. Кроме того, 21-летний юноша получил закрытую черепно-мозговую травму и также был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

49-летнего водителя микроавтобуса с политравмами госпитализировали в Больницу Святого Мартина в Мукачево. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии и причины столкновения.

Ранее сообщалось об ужасном ДТП в Ровенской области, где 29-летний водитель "Jaguar" на бешеной скорости сбил 35-летнего пешехода прямо на переходе.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП авария пострадавшие ребенок Закарпатье микроавтобус легковой автомобиль госпитализация
В Ровно водитель "Jaguar" сбил пешехода на переходе: потерпевший скончался в больнице
03 ноября 2025, 16:43
На Закарпатье делец устроил "путешествия" для уклонистам за тысячи долларов
03 ноября 2025, 15:25
В Днепре будут судить мужчину за преступление сексуального характера против 7-летней девочки
03 ноября 2025, 14:56
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
В Днепропетровской области 39-летний мужчина во время ссоры выстрелил женщине в голову
03 ноября 2025, 18:02
Силы обороны не дали россиянам перерезать важную дорогу в Донецкой области
03 ноября 2025, 17:55
На Днепропетровщине спасают птицу, которая сбила российский дрон: теперь пернатый ПВО нуждается в помощи неравнодушных
03 ноября 2025, 17:55
"Продавала любовь" для уклонения от службы: в Кировоградской области женщина устроила "брачное агентство" для уклонистов
03 ноября 2025, 17:45
Повесток станет больше: ТЦК могут получить доступ к базам налоговой службы
03 ноября 2025, 17:37
Полицейские установили причину загадочной смерти мужчины в Тернопольской области
03 ноября 2025, 17:29
В Житомирской области должностным лицам сообщено о подозрении в незаконной порубке леса на миллионы гривен
03 ноября 2025, 17:11
50–250 тыс. грн сразу: выплаты за подписание контракта военнослужащими планируют изменить — военный "Осман"
03 ноября 2025, 17:05
В Винницкой области в коммунальную собственность вернут гидросооружения общей стоимостью более 100 млн грн
03 ноября 2025, 17:01
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Валерий Пекар
Вадим Денисенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »