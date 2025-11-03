Фото: Facebook/103 Закарпатье - ЗЦЭМД МК

Пять человек пострадали в аварии на въезде в село Гать, среди них ребенок и водитель микроавтобуса

Об этом сообщает 103 Закарпатья – ЗЦЭМД МК, передает RegioNews.

Сегодня на въезде в село Гать произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. Инцидент произошел около 12:46, и на место происшествия выехали бригады экстренной медицинской помощи. Этот участок дороги уже неоднократно фигурировал в аварийных сводках, что делает его особенно опасным для водителей и пешеходов.

Медики провели осмотр и сортировку пострадавших, остановили критические кровотечения, ввели обезболивание и иммобилизовали травмы. К работе также присоединились другие экипажи, которые обеспечили оперативную помощь всем пострадавшим.

Семью из легкового авто – 41-летнего мужчину, 35-летнюю женщину и их 9-летнего ребенка – госпитализировали в Береговскую больницу. Состояние всех троих оценивают как стабильное. Кроме того, 21-летний юноша получил закрытую черепно-мозговую травму и также был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

49-летнего водителя микроавтобуса с политравмами госпитализировали в Больницу Святого Мартина в Мукачево. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии и причины столкновения.

