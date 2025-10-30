09:40  30 октября
В центре Львова подожгли паб: полиция задержала подозреваемого
08:11  30 октября
В Виннице из окна девятого этажа выпала женщина
01:30  30 октября
Певица FIINKA рассказала, почему ее муж не мобилизовался в ВСУ
30 октября 2025, 11:21

В Одессе толпа напала на военных: ТЦК раскрыл детали инцидента

30 октября 2025, 11:21
Фото: Рудана
30 октября в Одессе во время мобилизации на военных одного из районных ТЦК и СП напала толпа. Гражданские применили силу, слезоточивый газ и дубинки, повредили служебный автомобиль, ранены среди военных

Об этом сообщила пресс-служба Одесского бласностного ТЦК и СП, передает RegioNews.

Там отметили, что подобные действия недопустимы и квалифицируются как нападение на военнослужащих, выполняющих свой конституционный долг.

"Мы расцениваем этот случай не просто как хулиганство или акт протеста, а как прямое нападение и попытку силового препятствования законным мобилизационным мерам", – говорится в сообщении.

Ведомство подчеркнуло, что никакое несогласование с действиями государственных органов не оправдывает насилие.

Правоохранители проводят следственные действия по установлению всех причастных, используя записи боди-камер военных.

Нападающим грозит ответственность по ряду статей Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня утром в социальных сетях и местных Telegram-каналах распространяли видео из Одессы, на которых, по словам очевидцев, на рынке 7 км люди перевернули принадлежащий ТЦК микроавтобус и разбили в нем окна.

Читайте также:

