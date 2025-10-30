В Одессе толпа напала на военных: ТЦК раскрыл детали инцидента
30 октября в Одессе во время мобилизации на военных одного из районных ТЦК и СП напала толпа. Гражданские применили силу, слезоточивый газ и дубинки, повредили служебный автомобиль, ранены среди военных
Об этом сообщила пресс-служба Одесского бласностного ТЦК и СП, передает RegioNews.
Там отметили, что подобные действия недопустимы и квалифицируются как нападение на военнослужащих, выполняющих свой конституционный долг.
"Мы расцениваем этот случай не просто как хулиганство или акт протеста, а как прямое нападение и попытку силового препятствования законным мобилизационным мерам", – говорится в сообщении.
Ведомство подчеркнуло, что никакое несогласование с действиями государственных органов не оправдывает насилие.
Правоохранители проводят следственные действия по установлению всех причастных, используя записи боди-камер военных.
Нападающим грозит ответственность по ряду статей Уголовного кодекса Украины.
Напомним, сегодня утром в социальных сетях и местных Telegram-каналах распространяли видео из Одессы, на которых, по словам очевидцев, на рынке 7 км люди перевернули принадлежащий ТЦК микроавтобус и разбили в нем окна.
