Это произошло 29 октября во время проведения профилактических мероприятий в селе Княжичи. Военные и правоохранители проверяли документы мужчины

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Отмечается, что стражи порядка и военные проверяли военно-учетные документы местного жителя. Тем не менее он отказался показывать документы. Впоследствии между ними произошел конфликт. Во время ссоры одна из женщин ударила сотрудника полиции палкой по голове.

"Правоохранители задержали 42-летнюю женщину в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи открыли уголовное производство по данному факту (ч. 2 ст. 345 УКУ)", - сообщили в полиции.

Напомним, 10 ноября в сети распространилось видео, как во Львове работники ТЦК посреди улицы затолкали в микроавтобус мужчины. Несколько гражданских пытались этому помешать, но не смогли. Позже Львовский областной ТЦК и СП сообщил, что назначил проверку.