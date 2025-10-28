Сын киевских актеров умер после посещения ТЦК: названа официальная причина смерти

Журналистка обнародовала результаты судебно-медицинской экспертизы по делу о смерти Романа Сопина – сына актеров киевского театра Beat. Согласно заключению экспертов, мужчина скончался от травмы, вызванной тупым предметом

Об этом сообщила журналистка и ведущая Дарья Трунова, передает RegioNews.

Трагедия произошла после того, как 43-летний Роман Сопин побывал в Подольском районном ТЦК и СП и проходил военно-врачебную комиссию.

"Адвокат предоставил заключение судебно-медицинской экспертизы по причине смерти. Обратите внимание на пункт – травма тупым предметом!" – сообщила Трунова.

Она уточнила, что выводы следует делать после официальных комментариев правоохранителей, добавив:

"Возможно, имеется в виду и пол как тупой предмет".

В настоящее время журналистка ждет ответа от Киевского городского ТЦК и 71-й егерской бригады ДШВ ВСУ.

Ранее стало известно, что мужчина попал в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой и кровоизлиянием, после чего впал в кому и скончался на следующий день.

Полиция открыла уголовное производство. По предварительной версии, мужчина упал и травмировался в помещении распределительного пункта, однако семья не верит в эту версию и настаивает на независимом расследовании.

Ранее сообщалось, что в Киеве во время "бусификации" парень получил серьезную черепно-мозговую травму и попал в больницу. Впоследствии стало известно, что он скончался в больнице.