В Одесі натовп напав на військових: ТЦК розкрив деталі інциденту

Фото: Рудана

30 жовтня в Одесі під час мобілізації на військових одного з районних ТЦК та СП напав натовп. Цивільні застосували силу, сльозогінний газ і кийки, пошкодили службовий автомобіль, є поранені серед військових

Про це повідомила пресслужба Одеського бласного ТЦК та СП, передає RegioNews.

Там зазначили, що подібні дії є неприпустимими та кваліфікуються як напад на військовослужбовців, які виконують свій конституційний обов'язок.

"Ми розцінюємо цей випадок не просто як хуліганство чи акт протесту, а як прямий напад та спробу силового перешкоджання законним мобілізаційним заходам", – йдеться у повідомленні.

Відомство наголосило, що жодне непогодження з діями державних органів не виправдовує насильство.

Правоохоронці проводять слідчі дії для встановлення всіх причетних, використовуючи записи боді-камер військових.

Нападникам загрожує відповідальність за низкою статей Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні зранку в соціальних мережах та місцевих Telegram-каналах поширювали відео з Одеси, на яких, за словами очевидців, на ринку 7 км люди перевернули мікроавтобус, що належить ТЦК, та розбили в ньому вікна.

