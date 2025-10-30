Толпа в Одессе перевернула микроавтобус ТЦК – местные СМИ

Скриншот с видео

В социальных сетях и местных Telegram-каналах распространяются видео из Одессы, на которых, по словам очевидцев, на рынке 7 км люди перевернули принадлежащий ТЦК микроавтобус и разбили в нем окна

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается представителей ТЦК, которых вытягли из опрокинутого транспортного средства, толпа заставила покинуть территорию рынка.

По состоянию на данный момент официальных заявлений от Одесского ТЦК или полиции нет, информация проверяется.

Напомним, недавно в Луцке работники ТЦК пытались задержать мужчину, но сами попали в ловушку. Толпа людей заблокировала служебный автомобиль на территории жилого комплекса.

Ранее в Виннице трем участникам акции против территориального центра комплектования сообщили о подозрении. События произошли в начале августа, когда в городе вспыхнули массовые стычки.

В полиции тогда заявили, что во время информирования жителей о мобилизации военнослужащие ТЦК задержали мужчину, разыскиваемого за уклонение от военной службы. Уже вечером местные жители собрались возле стадиона и потребовали выпустить всех находившихся в помещении ТЦК мужчин.

