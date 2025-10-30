09:40  30 октября
30 октября 2025, 09:38

Толпа в Одессе перевернула микроавтобус ТЦК – местные СМИ

30 октября 2025, 09:38
Скриншот с видео
В социальных сетях и местных Telegram-каналах распространяются видео из Одессы, на которых, по словам очевидцев, на рынке 7 км люди перевернули принадлежащий ТЦК микроавтобус и разбили в нем окна

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается представителей ТЦК, которых вытягли из опрокинутого транспортного средства, толпа заставила покинуть территорию рынка.

По состоянию на данный момент официальных заявлений от Одесского ТЦК или полиции нет, информация проверяется.

Напомним, недавно в Луцке работники ТЦК пытались задержать мужчину, но сами попали в ловушку. Толпа людей заблокировала служебный автомобиль на территории жилого комплекса.

Ранее в Виннице трем участникам акции против территориального центра комплектования сообщили о подозрении. События произошли в начале августа, когда в городе вспыхнули массовые стычки.

В полиции тогда заявили, что во время информирования жителей о мобилизации военнослужащие ТЦК задержали мужчину, разыскиваемого за уклонение от военной службы. Уже вечером местные жители собрались возле стадиона и потребовали выпустить всех находившихся в помещении ТЦК мужчин.

Читайте также:

Одесса конфликт авто толпа видео соцсети ТЦК
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
