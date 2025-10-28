14:57  28 октября
28 октября 2025, 14:21

Смерть мобилизованного Романа Сопина в ТЦК Киева: адвокат обнародовал заключение судмедэкспертизы

28 октября 2025, 14:21
Фото: иллюстративное
Смерть мобилизованного Романа Сопина в Киеве связывают с травмой тупым предметом

Об этом сообщает ведущая, журналистка 24 канала Дарья Трунова, передает RegioNews.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть мобилизованного Романа Сопина наступила вследствии травмы тупым предметом. Согласно заключению адвоката, именно она привела к черепно-мозговой травме, ставшей роковой для мужчины.

В Киеве погиб мобилизованный Роман Сопин

Молодой человек погиб в территориальном центре комплектования в Киеве. По данным свидетелей, его "бусифицировали", а уже на следующий день он оказался в коме с проломленным черепом. Представители военных заявляли, что мобилизованный "просто упал и ударился", однако спасти Романа не удалось, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Расследование продолжается с участием военной прокуратуры и ГБР

Журналистка Дарья Трунова уточнила на своей странице в Facebook, что заключение экспертизы подтверждает травму тупым предметом. Она призвала коллег обратить внимание на этот факт и ожидает официальных комментариев от Киевского городского ТЦК, военных подразделений и правоохранительных органов.

Расследование продолжается. В деле задействованы военная прокуратура, ДБР и полиция. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента и выясняют, причастны ли другие лица. Эксперты и юристы продолжают изучать материалы дела, чтобы дать точную оценку происшествию.

Ранее сообщалось, в Киеве во время "бусификации" парень получил серьезную черепно-мозговую травму и попал в больницу. Впоследствии стало известно, что он скончался в больнице.

