Требовал 2700 долларов: в Одессе чиновника городского совета будут судить за взятку

иллюстративное фото: из открытых источников

Правоохранители завершили расследование в отношении чиновника одного из коммунальных предприятий Одесского городского совета, разоблаченного в коррупции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Как отмечается, к главному инженеру коммунального предприятия обратилась предпринимательница с просьбой оказать содействие в получении разрешения на установку временных торговых сооружений на побережье. Чиновник же, способствуя неустановленным должностным лицам одного из управлений Одесского городского совета, заявил, что за положительное решение вопроса необходимо предоставить 2700 долларов вознаграждения, иначе установка объектов будет невозможна.

Женщина обратилась в правоохранительные органы, и преступление было задокументировано.

Полицейские задержали дельца сразу после получения всей суммы неправомерной выгоды. Средства следователи изъяли в качестве вещественных доказательств.

За совершенное должностному лицу грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним, несколько месяцев назад в Одессе правоохранители разоблачили преступную группу, которая при взятке помогала мужчинам избежать мобилизации. Полицейские задокументировали, что за 9500 долларов один из клиентов был снят с базы розыска и забронирован на предприятии.