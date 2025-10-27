Вимагав 2700 доларів: в Одесі посадовця міської ради судитимуть за хабар

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Правоохоронці завершили розслідування відносно посадовця одного з комунальних підприємств Одеської міської ради, якого викрили в корупції

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Як зазначається, до головного інженера комунального підприємства звернулася підприємиця з проханням посприяти в отриманні дозволу на встановлення тимчасових торговельних споруд на узбережжі. Посадовець натомість, сприяючи невстановленим службовим особам одного з управлінь Одеської міської ради, заявив, що за позитивне вирішення питання необхідно надати 2700 доларів винагороди, інакше встановлення об’єктів буде неможливим.

Жінка звернулася до правоохоронних органів, і злочин було задокументовано.

Поліцейські затримали ділка одразу після одержання всієї суми неправомірної вигоди. Кошти слідчі вилучили як речові докази.

За скоєне посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, кілька місяців тому в Одесі правоохоронці викрили злочинну групу, яка за хабарі допомагала чоловікам уникнути мобілізації. Поліцейські задокументували, що за 9500 доларів одного із клієнтів було знято з бази розшуку та заброньовано на підприємстві.