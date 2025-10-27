16:59  27 жовтня
Завтра в Україні дощитиме, подекуди випаде сніг
16:45  27 жовтня
У Харкові застілля друзів закінчилось вбивством: поліція розпочала розслідування
15:25  27 жовтня
У Києві стартував 54-й міжнародний кінофестиваль "Молодість"
27 жовтня 2025, 14:23

Вимагав 2700 доларів: в Одесі посадовця міської ради судитимуть за хабар

27 жовтня 2025, 14:23
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Правоохоронці завершили розслідування відносно посадовця одного з комунальних підприємств Одеської міської ради, якого викрили в корупції

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Як зазначається, до головного інженера комунального підприємства звернулася підприємиця з проханням посприяти в отриманні дозволу на встановлення тимчасових торговельних споруд на узбережжі. Посадовець натомість, сприяючи невстановленим службовим особам одного з управлінь Одеської міської ради, заявив, що за позитивне вирішення питання необхідно надати 2700 доларів винагороди, інакше встановлення об’єктів буде неможливим.

Жінка звернулася до правоохоронних органів, і злочин було задокументовано.

Поліцейські затримали ділка одразу після одержання всієї суми неправомірної вигоди. Кошти слідчі вилучили як речові докази.

За скоєне посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, кілька місяців тому в Одесі правоохоронці викрили злочинну групу, яка за хабарі допомагала чоловікам уникнути мобілізації. Поліцейські задокументували, що за 9500 доларів одного із клієнтів було знято з бази розшуку та заброньовано на підприємстві.

Одеса корупція хабар Чиновник поліція
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
