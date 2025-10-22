В Одесской области суд приговорил к 10 годам лишения свободы 24-летнего мужчину, который во время ссоры убил заботившуюся о нем женщину, как родного сына.

Об этом сообщили в полиции Одесской области, передает RegioNews.

Трагедия произошла в мае 2023 года на территории Нерубайской общины. 65-летняя женщина временно ухаживала за домом знакомых, когда к ней пришел подопечный, которого она поддерживала и считала почти своим сыном. Молодой человек попросил у нее денег в долг, однако после отказа между ними вспыхнула ссора.

Во время конфликта мужчина начал душить женщину, а когда она потеряла сознание — избил ее бытовыми предметами. От полученных травм женщина скончалась. Злоумышленник спрятал тело под одеяло и скрылся.

Эксперты установили, что смерть наступила в результате многочисленных переломов черепа, челюстей, повреждений мозга, грудной клетки и живота, а также массивной кровопотери.

По заключению судебно-психиатрической экспертизы, во время преступления мужчина полностью отдавал себе отчет в своих действиях. Суд признал его виновным по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).

Ранее осужденный три раза привлекался к ответственности за кражи, в частности, уже отбывал наказание, когда продолжалось расследование этого убийства.

