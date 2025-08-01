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01 августа 2025, 14:31

В Одессе правоохранители разоблачили преступную группу, которая за взятки помогала мужчинам избежать мобилизации

01 августа 2025, 14:31
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фото: Национальная полиция
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Среди участников преступной группы – частный адвокат, руководитель критически важного предприятия и его заместитель

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Сотрудники Полиции совместно с сотрудниками СБУ установили, что злоумышленники подыскивали мужчин призывного возраста, которые нарушили мобилизационное законодательство и находились в розыске по ТЦК и СП, и предлагали "услуги" в снятии с соответствующей базы и формальном трудоустройстве на одесское предприятие критической инфраструктуры.

Правоохранители задокументировали, что за 9500 долларов один из клиентов был снят с базы розыска и забронирован на предприятии.

За совершенное злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним, в конце июля в Одесской области задержали руководителя ТЦК за вымогательство и получение взятки. От военнообязанного, нарушившего правила военного учета, злоумышленник требовал 1500 долларов за снятие с базы розыска.

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