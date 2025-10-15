Геннадій Труханов: продовжую виконувати обов'язки мера і готуюся до суду

Фото: соцмережі

Міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що не передумав звертатися до суду щодо рішення про його відсторонення. За його словами, він не має і ніколи не мав російського громадянства

Про це інформує RegioNews із посиланням на "Радіо Свободу".

"Я не передумав звернутися до суду. У мене не було і немає російського громадянства", – наголосив Труханов у коментарі журналістам.

Посадовець зазначив, що має намір "боротися, захищатися і впевнений у своїй перемозі".

Також він повідомив, що звернувся, зокрема, до Сполучених Штатів, щоби ті направили офіційний запит до Росії щодо наявності у нього громадянства цієї країни. За словами мера, Україна не має дипломатичних відносин із РФ, тож не може зробити такий запит самостійно.

Нагадаємо, що 14 жовтня Зеленський позбавив українського громадянства очільника Одеси Геннадія Труханова, екснардепа від ОПЗЖ Олега Царьова та танцівника балету Сергія Полуніна, що стало частиною загальної політики посилення безпеки та очищення влади у прифронтових містах.

Раніше Труханов заперечив, що має російське громадянство, і назвав рішення про позбавлення його українського громадянства "фальсифікацією". Він заявив, що буде подавати позов до суду. Ввечері 14 жовтня в Одесі зібралися люди на мітинг проти міського голови Геннадія Труханова.

Попередні звинувачення та пояснення Труханова щодо громадянства

У 2014 році видання "Українська правда" повідомило, що Геннадій Труханов, який тоді був кандидатом на посаду мера Одеси та колишнім членом Партії регіонів, нібито має громадянство Російської Федерації. Тоді також зазначалося, що він має реєстрацію в місті Сергієв Посад (Московська область).

У 2018 році прокуратура заявила, що Труханов міг мати російський паспорт, виданий у 2002 році, а також паспорт громадянина Греції, виданий у 2011 році. Пізніше журналісти оприлюднили документи, які нібито підтверджують, що одеський мер або має, або раніше мав російський паспорт.

Крім того, повідомлялося, що Труханов користувався російським паспортом та через офшорні компанії, зареєстровані на Віргінських островах, контролював будівельну компанію"РОСТ".

Сам Геннадій Труханов неодноразово заявляв, що є лише громадянином України. У 2019 році стало відомо, що у 2017 році він анулював свій російський паспорт через суд у Росії.