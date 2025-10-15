11:30  15 жовтня
У Харкові мачуха жорстоко побила 3-річну дитину: хлопчик не вижив
09:39  15 жовтня
На Київщині чоловік забив співмешканку до смерті: йому загрожує до 10 років
07:47  15 жовтня
У Луцьку оштрафували працівника ТЦК за невімкнену бодікамеру
UA | RU
UA | RU
15 жовтня 2025, 12:16

Геннадій Труханов: продовжую виконувати обов'язки мера і готуюся до суду

15 жовтня 2025, 12:16
Читайте также на русском языке
Фото: соцмережі
Читайте также
на русском языке

Міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що не передумав звертатися до суду щодо рішення про його відсторонення. За його словами, він не має і ніколи не мав російського громадянства

Про це інформує RegioNews із посиланням на "Радіо Свободу".

"Я не передумав звернутися до суду. У мене не було і немає російського громадянства", – наголосив Труханов у коментарі журналістам.

Посадовець зазначив, що має намір "боротися, захищатися і впевнений у своїй перемозі".

Також він повідомив, що звернувся, зокрема, до Сполучених Штатів, щоби ті направили офіційний запит до Росії щодо наявності у нього громадянства цієї країни. За словами мера, Україна не має дипломатичних відносин із РФ, тож не може зробити такий запит самостійно.

Нагадаємо, що 14 жовтня Зеленський позбавив українського громадянства очільника Одеси Геннадія Труханова, екснардепа від ОПЗЖ Олега Царьова та танцівника балету Сергія Полуніна, що стало частиною загальної політики посилення безпеки та очищення влади у прифронтових містах.

Раніше Труханов заперечив, що має російське громадянство, і назвав рішення про позбавлення його українського громадянства "фальсифікацією". Він заявив, що буде подавати позов до суду. Ввечері 14 жовтня в Одесі зібралися люди на мітинг проти міського голови Геннадія Труханова.

Попередні звинувачення та пояснення Труханова щодо громадянства

У 2014 році видання "Українська правда" повідомило, що Геннадій Труханов, який тоді був кандидатом на посаду мера Одеси та колишнім членом Партії регіонів, нібито має громадянство Російської Федерації. Тоді також зазначалося, що він має реєстрацію в місті Сергієв Посад (Московська область).

У 2018 році прокуратура заявила, що Труханов міг мати російський паспорт, виданий у 2002 році, а також паспорт громадянина Греції, виданий у 2011 році. Пізніше журналісти оприлюднили документи, які нібито підтверджують, що одеський мер або має, або раніше мав російський паспорт.

Крім того, повідомлялося, що Труханов користувався російським паспортом та через офшорні компанії, зареєстровані на Віргінських островах, контролював будівельну компанію"РОСТ".

Сам Геннадій Труханов неодноразово заявляв, що є лише громадянином України. У 2019 році стало відомо, що у 2017 році він анулював свій російський паспорт через суд у Росії.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд Одеса мер Труханов Геннадій Леонідович громадянство посада
В Одесі люди мітингують проти Труханова
14 жовтня 2025, 21:10
Мер Одеси Труханов заперечив, що має російське громадянство і буде судитися
14 жовтня 2025, 17:19
Мера Одеси Труханова офіційно позбавили громадянства України
14 жовтня 2025, 15:39
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
На Одещині медик вимагав 2000 доларів від військовослужбовця за визнання його обмежено придатним
15 жовтня 2025, 13:50
Жителька Вінниці вдруге намагалась вивезти чоловіка за кордон
15 жовтня 2025, 13:29
У Тернополі водій Daewoo збив 50-річну жінку
15 жовтня 2025, 13:04
На Одещині водій автомобіля "ВАЗ" збив 76-річну жінку, яка переходила проїжджу частину у невстановленому місці
15 жовтня 2025, 12:53
У Запоріжжі чоловік купив за майже мільйон авто, якого не існує
15 жовтня 2025, 12:47
У Києві викрили псевдоцілителя, який продавав ритуали родичам зниклих безвісти
15 жовтня 2025, 11:55
З Дніпра до Одеси: Лисак офіційно очолив новостворену міську військову адміністрацію
15 жовтня 2025, 11:42
У Харкові мачуха жорстоко побила 3-річну дитину: хлопчик не вижив
15 жовтня 2025, 11:30
Зеленський призначив голову Одеської міської військової адміністрації
15 жовтня 2025, 11:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »